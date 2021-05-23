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МВД Белоруссии подтвердило задержание создателя Telegram-канала Nexta

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 19:45
МВД Белоруссии подтвердило задержание создателя Telegram-канала Nexta
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии официально подтвердило задержание в Минске создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Об этом сообщает в воскресенье, 23 мая, РИА Новости.

В пресс-службе аэропорта Минск агентству заявили, что сообщение о минировании самолета, на котором летел Протасевич, не подтвердилось.

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение поднять в воздух истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Самолет следовал по маршруту Афины — Вильнюс.

На борту находился Роман Протасевич — создатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали иностранной экстремистской организацией и запретили на территории страны. Протасевича задержали в Минске после посадки самолета, в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

В ноябре КГБ Белоруссии внес основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора издания Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил в их отношении уголовные дела. Путило и Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Оба автора интернет-проекта находятся в межгосударственном розыске. В конце октября минский суд признал экстремистскими материалы Telegram-канал Nexta, который активно освещает протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов, и его логотип. После этого проект провел ребрендинг и стал называться Нехта — кириллицей вместо латиницы.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 21:43
Рано поздно до кухарки тоже доберутся.
 
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  • sergei 66
 stalker76 (Посетители) Сегодня, 21:19
Батька грамотно сработал!Теперь визгу будет на весь ЕС!!
 
 

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