Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что функционал приложения Ashyq может повяится в Kaspi и Halyk Bank, передает ИА «NewTimes.kz». Переживать о персональных данных не стоит — Мусин высказался о приложении Ashyq
Пост о работе приложения Ashyq появился на странце министра в Facebook:
«Вчера вечером провел рабочее совещание по Ashyq и хотел бы поделиться информацией, чтобы донести ее корректно до общественности.
Первое, на чем хотел бы акцентировать внимание - сервис с недавних пор является собственностью государства. Вчера подписали документы с создателем Виталием Пустовойтенко и взяли в зону ответственности АО «НИТ». Переживать и писать о перс данных не стоит - все сервера Ashyq находятся в контуре гос серверного центра АО НИТ.
Второе – так как теперь АО «НИТ» несет отнесенность за приложение, дал поручение реализовать функционал в egovMobile.
Хотел бы напомнить, что мы открыты и для других платформ – пишите! Любой сторонний сервис будет проходить проверку на безопасность, эту проверку проходили все сервисы без исключения, которые сейчас предоставляют госуслуги.
Со всего рынка «Aitu» первым выслал две недели назад официальное предложение, а так как мы изначально поставили себе цель упразднить монополию государства на госсервисы, воспринимаем положительно все предложения по выводу сервисов на сторонние платформы.
У нас с ними подписано соглашение запрещающее использовать какие-либо данные в рамках сотрудничества. Замечание на то что Aitu должны добавить это в свое пользовательское соглашение разработчики приняли, изменяют.
Третье - переговорил с представителями Kaspi и Halyk, предложил реализовать функционал и на их платформах. Предварительно коллеги приняли идею, понимая важность проекта Ashyq для бизнеса - их клиентов. Позже, обо всех новых платформах и сервисах в рамках развития Ashyq АО «НИТ» сообщит дополнительно.
Ну и четвертое - есть одно изменение, которое реализовали быстро. Оно касается идентификации личности. Поднимался вопрос, что человек имеющий красный статус, может ввести не свой иин, и пройти в места скопления людей. Так вот, если человек не зарегистрирован у нас в базе мобильных граждан, он не сможет никуда зайти. Поэтому, лучше сразу скачать приложение eGov mobile и пройти регистрацию.
Те, кто не скачал Ashyq или если у кого-то «кнопочный» телефон, могут просто продиктовать свой ИИН, показав удостоверение личности, для того чтоб в заведении могли внести его в систему и проверить статус.
Важно понимать, что благодаря Ashyq открыты сотни заведений в стране, тысяча людей вышли на работу и продолжили кормить свои семьи, бизнес не закрыт, а от этого зависит экономика страны», - резюмировал чиновник.
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