В Индии тысячам зараженных "черной плесенью" удалили глаза - СМИ

В Индии тысячам людей, которые заразились "черной плесенью" (мукормикозом) на фоне коронавируса, врачи были вынуждены удалить оба или один глаз. Такой процедуре были подвергнуты около 60 процентов пациентов, то есть большинство всех зараженных грибковым заболеванием. Об этом пишет британская газета Daily Star, сообщает Tengrinews.kz.



Издание описывает случай пациента по имени Анила Ванкхеда. После выписки из больницы, где он лечился от COVID-19, у 54-летнего мужчины появилась головная боль и опух правый глаз. Позже у него диагностировали мукормикоз. Врач заявил, что единственным вариантом лечения является операция по удалению пазух и правого глаза.



"Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти их жизни", - сказал врач Акшай Наир.



По словам доктора Мурарджи Гадджа, из-за вспышки заражений "черной плесенью" врачам приходится удалять глаза совсем молодым пациентам в возрасте 20 лет.



На начальной стадии болезнь проявляется в насморке, легком онемении щек, опухших глазах или головной боли, поэтому зараженные часто откладывают визит к врачу.



Риск заражения "черной плесенью" наиболее высок у людей с ослабленным иммунитетом, а также пациентов с сопутствующими заболеваниями, включая диабет, и у лиц, принимающих стероиды и кислородную поддержку.



По данным властей, в Индии число случаев "черной плесени" приближается к девяти тысячам. Самое большое число случаев выявили в штате Гуджарат (2 281 заболевший). Также очагами распространения инфекции являются штаты Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.



Мукормикоз - грибковое заболевание. Предполагается, что оно проявляется как побочный эффект коронавируса.