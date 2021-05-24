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Один сломал, второй не смог: мужчина "подрался" со столбами и попал на видео в Павлодаре

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Один сломал, второй не смог: мужчина "подрался" со столбами и попал на видео в Павлодаре
Кадр из видео
Видео с камеры наблюдения с мужчиной, ломающим столбы освещения, появилось в одном из пабликов в Instagram. Судя по кадрам, павлодарец находился в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо одного из магазинов, он целенаправленно подошел к столбу и стал его выламывать. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Герой" ролика довольно легко смог сломать один столб освещения. Инцидент произошел в половину четвертого утра. После "удачного" первого акта вандализма мужчина подошел ко второму столбу, однако конструкция не поддалась.

Павлодарцы осудили его поступок. Подмечают, что в последнее время у людей довольно часто стало появляться желание выместить злость на городском имуществе.

"Яиц не нашел, вот и надумал сломать", "Что все дуреют в Павлодаре?", "Сила есть, ума не надо", "Столб оказался не в том месте, не в то время", "Интересно, ему полегчало?" - пишут пользователи.

В полиции сообщили, что факт зарегистрировали, однако пока наказывать некого. Стражи порядка на данный момент ведут поиски мужчины.



Напомним, ранее в Павлодаре парень закидал яйцами и туалетной бумагой памятник Абаю. Объяснил свой поступок ссорой с девушкой, таким образом он выместил злость.

В административном суде позже сообщили, что за хулиганство молодой человек получил 7 суток ареста.




Источник: nur.kz
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