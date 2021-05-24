Некоторые казахстанцы сами провоцируют домушников - МВД

Некоторые казахстанцы сами провоцируют воров-домушников через соцсети, заявил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В основном граждане, которые используют социальные сети, иногда сами провоцируют, чтобы воры пришли именно в их квартиру, потому что активно освещают местоположение жилища, как проживают, на каких машинах передвигаются", - сообщил представитель МВД на онлайн-брифинге.



Например, по словам Нурмагамбетова, казахстанцы информируют потенциальных преступников о своем местоположении в соцсетях, находясь за городом или на курорте. При этом зачастую квартиры остаются без присмотра.