«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Мая
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.86 KZT
  • €1 = 524.28 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Портал в тетрадь смерти" в автобусном приложении напугал жителей Атырау

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 12:14
"Портал в тетрадь смерти" в автобусном приложении напугал жителей Атырау
Кадр из аниме "Тетрадь смерти"
"Портал в тетрадь смерти" в приложении Avtobys возмутил жителей Атырау. В автобусном приложении так назван многоквартирный дом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Жительница Атырау Нургуль пыталась отследить маршрут своего автобуса по приложению. Однако ее взгляд упал на странное и даже жуткое название одного жилого дома.

"Когда открываешь в сотовом телефоне приложение Avtobys, там выбираешь маршрут, нажимаешь функцию "Поехали!" и далее видишь движение автобуса по карте, все отслеживает GPS. Так вот здание по Махамбета, 123В было обозначено как "Портал в тетрадь смерти". Что это такое? Как и кто это так назвал?" - спрашивает девушка, подкрепляя свое сообщение скриншотами.

В "Смарт qala", отвечающем за пассажирские перевозки и автобусные приложения, прокомментировали ситуацию. "Это название здания из Гугл-карт. Кто-то так "Казпочту" назвал", - рассказали в компании.

Разработчик разных компьютерных программ Эльдар Курмашев заявил, что такое название здания указал разработчик. "Но волноваться не стоит", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика