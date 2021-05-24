"Портал в тетрадь смерти" в автобусном приложении напугал жителей Атырау

"Портал в тетрадь смерти" в приложении Avtobys возмутил жителей Атырау. В автобусном приложении так назван многоквартирный дом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Жительница Атырау Нургуль пыталась отследить маршрут своего автобуса по приложению. Однако ее взгляд упал на странное и даже жуткое название одного жилого дома.
"Когда открываешь в сотовом телефоне приложение Avtobys, там выбираешь маршрут, нажимаешь функцию "Поехали!" и далее видишь движение автобуса по карте, все отслеживает GPS. Так вот здание по Махамбета, 123В было обозначено как "Портал в тетрадь смерти". Что это такое? Как и кто это так назвал?" - спрашивает девушка, подкрепляя свое сообщение скриншотами.
В "Смарт qala", отвечающем за пассажирские перевозки и автобусные приложения, прокомментировали ситуацию. "Это название здания из Гугл-карт. Кто-то так "Казпочту" назвал", - рассказали в компании.
Разработчик разных компьютерных программ Эльдар Курмашев заявил, что такое название здания указал разработчик. "Но волноваться не стоит", - добавил он.
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