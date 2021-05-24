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Через 40-50 лет казахская земля станет пустыней - профессор

Просмотров:964 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Через 40-50 лет казахская земля станет пустыней - профессор
Фото: Казахский национальный педагогический университет
Профессор Казахского национального педагогического университета, доктор биологических наук Келис Жайлыбай считает, что "через 40-50 лет казахская земля станет пустыней, а большая часть страны окажется в засухе". Ученый считает, что необходимо принять ряд мер для предотвращения экологической катастрофы, которая может привести к непоправимым последствиям, передает zakon.kz.

Есть два простых способа предотвратить засуху и уменьшить ее негативные последствия. Во-первых, необходимо уменьшить количество продуктов сгорания и сжигания угля и использовать больше альтернативной энергии с целью поддержания надлежащего баланса углекислого газа в атмосфере и предотвращения экологической катастрофы. Во-вторых, в Казахстане необходимо выращивать большее количество дуба, можжевельника, акации, туи, клена, каштана, джиды, вяза, тополя. Эти растения являются мощным источником фотосинтезом и живут долго, – говорит Келис Жайлыбай.

Ученый считает, что для сохранения окружающей среды необходимо воспитывать молодежь в области экологического патриотизма и привлекать массово людей к посадке деревьев. Особенно, к этому делу необходимо привлекать сельских школьников и население, проживающее в сельской местности.

Каждый школьник, молодой специалист и местный житель должны посадить и вырастить не менее 5 или 10 деревьев. В таком случае в год высаживается около 12 миллионов саженцев деревьев. Если этот процесс продолжится в течение 45-50 лет, в стране вырастет огромное количество деревьев. Недаром наши предки наказывали: "Если вы думаете о предстоящем одном годе, вырастите урожай, а если вы думаете о предстоящих 100 годах, вырастите деревья, – сказал ученый.

Келис Жайлыбай утверждает, что предмет "Экология" должен быть интегрирован в учебный школьный процесс, начиная с 5-6 классов. Молодых людей необходимо информировать об экологической ситуации в Казахстане и регулярно повышать их осведомленность о необходимости защиты окружающей среды, начиная со школьного возраста.

Ученый отмечает, что, согласно исследованиям, показатель глобального потепления климата значительно вырос в последние годы. Это доказанный факт в науке, устоявшийся в общественном мнении.

Например, в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях температура в летние месяцы часто устанавливается на уровне 38-50 градусов по Цельсию. Таких неблагоприятных событий никогда не было на таком уровне. Это, в свою очередь, негативно сказывается на продовольственной безопасности в стране. Из-за засухи в 2019 году урожайность зерновых резко упала, а трава на пастбищах плохо росла. Ученые из университета Лидс в Великобритании предсказывают, что засуха в мире достигнет своего пика к 2050 году. Ожидается, что последствия этой засухи будут сильными в пустынных и полупустынных регионах Казахстана. Изменение климата создаст дефицит пресной воды, увеличится количество пожаров из-за сильной жары. Засуха приведет к различным социальным проблемам, которые могут привести к снижению количества животных и людей и значительному экономическому кризису, - заключил Келис Жайлыбай.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:49
Ученый считает, что для сохранения окружающей среды необходимо воспитывать молодежь в области экологического патриотизма.
По-моему надо начать с воспитания власти.
В Актау,например, внутри микрорайонов, до сих пор деревья не поливаются, договоров с ЖЭК,ами тоже нет.
 
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  • Феникс
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:43
Господин профессор, объясните это местной власти.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 16:26
Засуха приведет к различным социальным проблемам

К борьбе за ресурсы.
 
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  • Земляк
  • ЁмоЁ
  • kolu411
  • master_kz
  • elek
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:54
"Через 40-50 лет казахская земля станет пустыней..."
Думаю, что раньше (((
 
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  • 111753576
  • Космос
  • babe
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 tom2005 (Посетители) Сегодня, 14:09
Как вот это объяснить тем людям которые всю жизнь в степи прожили, и нужно деревья поливать, сажать, ухаживать!!!
недавно посадили в Реконе(Раун) деревья, акимат или частная компания которая там строит что то, шал ходил с козами и они СОЖРАЛИ все деревья.
и еще верблюды ходят, все мусорки переварачивают. и так же все зеленое сжирают.
Нужно запретить самовыгул скота в частных домах. кто то должен за ним следить и пасти в поле.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 

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