Эксперт о посадке самолета Ryanair в Минске: экипаж уходил от преследования МИГ-29

Независимый авиаэксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич проанализировал данные сайта FlightRadar от 23 мая и предыдущим рейсам и сделал вывод, что экипажу пришлось изменить маршрут под угрозой истребителя, информацию об этом он разместил на личной странице в Facebook, сообщает zakon.kz.



- Пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км, - рассказал Вадим Лукашевич.



Вадим Лукашевич обращает внимание на технические данные сайта FlightRadar по предыдущим рейсам и пришел к выводу, что лайнер фактически уходил от преследовавшего истребителя и изменил маршрут в сторону Минска всего за две минуты до пересечения литовской границы.



Пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически уходили от преследовавшего их истребителя.



Эксперт предположил, что экипаж пассажирского лайнера со 123 пассажирами на борту, развернулся только после получения уведомления от МИГ-29 о применении оружия.



Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.



Ранее мы сообщали, что в Минске совершил экстренную посадку пассажирский лайнер компании Ryanair, совершавший рейс Афины — Вильнюс. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Его задержали сразу после посадки.



Официальная причина изменения маршрута и посадки в столичном белорусском аэропорту - информация о взрывном устройстве на борту самолета.



Представители Ryanair заявили, что экипаж рейса FR4978 уведомили о потенциальной угрозе безопасности, после чего приняли решение о приземлении в Минске, по указанию аэронавигационной службы Беларуси.



Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta.



Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.



C заявлением по авиаинциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске выступил Роберт Менендес - председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США, а также законодатели ряда европейских стран.