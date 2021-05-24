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Эксперт о посадке самолета Ryanair в Минске: экипаж уходил от преследования МИГ-29

Просмотров:778 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Эксперт о посадке самолета Ryanair в Минске: экипаж уходил от преследования МИГ-29
Фото: Facebook
Независимый авиаэксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич проанализировал данные сайта FlightRadar от 23 мая и предыдущим рейсам и сделал вывод, что экипажу пришлось изменить маршрут под угрозой истребителя, информацию об этом он разместил на личной странице в Facebook, сообщает zakon.kz.

- Пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км, - рассказал Вадим Лукашевич.

Вадим Лукашевич обращает внимание на технические данные сайта FlightRadar по предыдущим рейсам и пришел к выводу, что лайнер фактически уходил от преследовавшего истребителя и изменил маршрут в сторону Минска всего за две минуты до пересечения литовской границы.

Пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически уходили от преследовавшего их истребителя.

Эксперт предположил, что экипаж пассажирского лайнера со 123 пассажирами на борту, развернулся только после получения уведомления от МИГ-29 о применении оружия.

Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.

Ранее мы сообщали, что в Минске совершил экстренную посадку пассажирский лайнер компании Ryanair, совершавший рейс Афины — Вильнюс. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Его задержали сразу после посадки.

Официальная причина изменения маршрута и посадки в столичном белорусском аэропорту - информация о взрывном устройстве на борту самолета.

Представители Ryanair заявили, что экипаж рейса FR4978 уведомили о потенциальной угрозе безопасности, после чего приняли решение о приземлении в Минске, по указанию аэронавигационной службы Беларуси.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta.

Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

C заявлением по авиаинциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске выступил Роберт Менендес - председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США, а также законодатели ряда европейских стран.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 9 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 17:04
Цитата: Ingul
Помните белый порошок в бутылочке,

И пробирки помним. Хотя сейчас уже и без пробирок открыто делают что хотят. Пусть делают.-))
 
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elek (Посетители) Сегодня, 16:58
экипажу пришлось изменить маршрут под угрозой истребителя

развернулся только после получения уведомления от МИГ-29 о применении оружия

Мало ясности в этом деле. Не может быть такого, чтобы пилоты не сообщили о попытке захвата самолёта или принуждению к посадке. Должны были остаться записи переговоров экипажа. Если бы они подали сигнал, то в Вильнюсе и Литве, Украине да и много где ещё диспетчерские службы его зафиксировали бы. Так что тут не всё ясно, возможно спец.операция - сообщили о взрывном устройстве, далее действуют согласно международному протоколу и тут на тебе - "подарок".
 
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  • elek
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:54
Цитата: kz1990
и перестанут летать через Беларусь все авиакомпании мира.

Не перестанут, что что а денежки они умеют хорошо считать-))
 
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  • Имярек
  • elek
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:42
Ой, сколько "экспертов", сколько версий!
Может подождем?
Помните белый порошок в бутылочке, как два российских "террориста" повзрывали все склады боеприпасов в Европе?
 
-1
  • Vladimir7737
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GOAT (Посетители) Сегодня, 16:34
Vladimir7737,
Во первых, Миг-29 не удирал, а угрожал сбить гражданский самолёт в случае неподчинения. Поэтому пилоты вынуждены были подчинится!
Во вторых, по вашему все кто против воровской партии едросов и высвечивает воровство путинских олигархов, а так же ругает решения Путина подставившего всю Россию под удар - маргиналы?
Может Навальный враг России? Показывающий как разворовывают Россию. Или Михалков? Который открыто критиковал партию Путина за ошибки в политике. Враги России у власти! Они уничтожают страну, Путин своими понтами подставил всех Россиян под санкции и у них зарплаты ниже чем у прибалтов! Вот что сделал Путин!

Это же позор, что в богатейшей России, в которой путинские олигархи в Топе Форбес, пенсионеры получают пенсии меньше чем Болгары или Словенцы! Вот до чего довёл Путин Россию!
 
-1
  • Vladimir7737
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  • GOAT
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 16:31
Сейчас всё интернет сообщества кипит возмущениями и негодованиями в адрес бывшего агронома и комбайнера, а ныне махрового диктатора Лукашенко за его очередную наглую выходку с захватом транзитного пассажирского борта с принудительной посадкой в Минске.... это вопиющее и наглое безобразие и беспредел вынуждает ИКАО изменить сетку полетов над воздушным пространством Беларуси во избежании очередной провокации со стороны невменяемого диктатора Лукашеску...
 
-1
  • Vladimir7737
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GOAT (Посетители) Сегодня, 16:25
Хочется поздравить режим Лукашенко с новым званием: "Международный террорист!"
Акт терроризма по захвату иностранного самолёта уже обсуждает Европа, европейские самолёты начали облетать Беларусь, а Беларуским самолётам скорей всего запретят летать в Европу, об этом просит Польша.

kz1990,
Да, вооружённый захват самолёта это не шутки, пострадали граждане ЕС, а это уже не права беларусов, а права европейцев были нарушены. Думаю за этот акт терроризма его серьёзно накажут.

Многие журналисты предполагают, что это ФСБ помогали Луке, так как в Минске сошли три или четыре гражданина РФ, которые видимо вели это парня.
Самое смешное, что этот телеграм канал Нехта уже никому не интересен, но Лука решил отомстить тем кто показывал правду о событиях в Беларуси.
Кто то реально подставил Луку под Европейский удар, ФСБ сейчас соскочит, а санкции получит Лука и именно его осуждают как террориста. Уже возбуждено уголовное дело, и оно явно не делает чести режиму Луки.
 
-2
  • GOAT
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Кинст
  • elek
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 15:29
Эксперт никакой и не эксперт, а так себе партийный функционер партии Парнас. Если кто забыл, то компанию Лукашевичу составили политические маргиналы Немцов-Касьянов.

Так что ерунда об удиравшем от Миг-29 пассажирском самолёте не удивляет. Какова партия - такой и эксперт.
 
-3
  • ЁмоЁ
  • Vladimir7737
  • Кинст
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  • Dushman
  • tolk
  • GOAT
  • diger
  • Галина63
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:09
Выходит Батько нарушил очень много международных прав, ох как бы не аукнулось ему, и перестанут летать через Беларусь все авиакомпании мира. И все из за одного белорусского оппозиционера!
Маразм крепчает у старика!!! smoke
 
 

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