Как будут работать летние школы в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 24 мая — Sputnik. Летние школы начнут свою работу с 26 мая и завершат 19 июня, рассказала председатель комитета дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Майра Мельдибекова, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
"Летняя школа будет организована с 26 мая по 19 июня. Формат обучения будет разный. Будут обучаться в классах, или же это будут индивидуальные занятия, в зависимости от потери знаний", - рассказала она журналистам на пресс-подходе.
Занятия в летних школах будут организованы по желанию родителей и учащихся. Запись на них будет производиться до 25 мая. Сколько школьников записались на сегодняшний день, пока неизвестно. Минобразования ведет подсчет.
Каждая школа самостоятельно организует летние занятия. В министерстве не исключают, что в дальнейшем эта практика будет повторяться.
"Это работа не одного дня по восполнению (знаний). Дальше в предстоящих учебных годах эта задача будет выполняться для наверстывания упущенного, неизученных тем, а также по пробелам в знаниях", - сказала Майра Мельдибекова.
Министерство образования и науки совместно с Академией образования имени Алтынсарина проанализировало учебные программы с 1 по 11-й класс, которые использовались при дистанционном формате. Эксперты выявили, какие темы были наиболее сложными для усвоения, а также какие темы не были усвоены.
"Мы составили перечень методических рекомендаций с темами, с часами, и данные методические рекомендации доведены до организаций образования", - отметила председатель.
Данная работа по восполнению знаний учащихся будет входить в обычный объем обязанностей преподавателей во время летних каникул. Будут ли они получать доплаты, в министерстве не уточнили.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.