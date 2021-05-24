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Как будут работать летние школы в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Как будут работать летние школы в Казахстане
© AFP 2021 / JON CHERRY
НУР-СУЛТАН, 24 мая — Sputnik. Летние школы начнут свою работу с 26 мая и завершат 19 июня, рассказала председатель комитета дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Майра Мельдибекова, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Летняя школа будет организована с 26 мая по 19 июня. Формат обучения будет разный. Будут обучаться в классах, или же это будут индивидуальные занятия, в зависимости от потери знаний", - рассказала она журналистам на пресс-подходе.

Занятия в летних школах будут организованы по желанию родителей и учащихся. Запись на них будет производиться до 25 мая. Сколько школьников записались на сегодняшний день, пока неизвестно. Минобразования ведет подсчет.

Каждая школа самостоятельно организует летние занятия. В министерстве не исключают, что в дальнейшем эта практика будет повторяться.

"Это работа не одного дня по восполнению (знаний). Дальше в предстоящих учебных годах эта задача будет выполняться для наверстывания упущенного, неизученных тем, а также по пробелам в знаниях", - сказала Майра Мельдибекова.

Министерство образования и науки совместно с Академией образования имени Алтынсарина проанализировало учебные программы с 1 по 11-й класс, которые использовались при дистанционном формате. Эксперты выявили, какие темы были наиболее сложными для усвоения, а также какие темы не были усвоены.

"Мы составили перечень методических рекомендаций с темами, с часами, и данные методические рекомендации доведены до организаций образования", - отметила председатель.

Данная работа по восполнению знаний учащихся будет входить в обычный объем обязанностей преподавателей во время летних каникул. Будут ли они получать доплаты, в министерстве не уточнили.


Источник: sputniknews.kz
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