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Появилась запись переговоров экипажа авиалайнера Ryanair с диспетчером

Просмотров:856 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Появилась запись переговоров экипажа авиалайнера Ryanair с диспетчером
Фото: Traveling.by
Белорусские телеканалы опубликовали записи переговоров экипажа Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair с диспетчером международного аэропорта в Минске. Исходя из аудиозаписей, решение об экстренном приземлении самолета в столице Беларуси принял экипаж, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал ОНТ.

В записи обнародованной телеканалом ОНТ, диспетчер на английском языке говорит о сообщении с угрозами взрыва, поступившем на электронную почту службы безопасности аэропорта.

Телеканал "Беларусь 1" опубликовал переговоры экипажа авиалайнера с диспетчером аэропорта. По ним, решение об экстренной посадке самолета в Минске, принял сам экипаж.



"Эта рекомендация приземлиться в Минске — откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?" — спрашивает диспетчер. "Это наша рекомендация", — говорит экипаж.

Максим Кияков начальник смены аэропорта Минска прокомментировал изменение маршрута полета Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair и последующую экстренную посадку самолета именно в воздушной гавани белорусской столицы.

- По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим международным правилам командир принял решение сделать посадку у нас, - сообщил Максим Кияков.

Начальник смены подчеркнул, что решение приземлиться в национальном аэропорту Минска принял именно экипаж.

Ранее мы писали, что эксперт высказался о посадке Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, по его мнению, экипаж уходил от преследования МИГ-29.

Напомним, днём 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair направлением Афины - Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился объявленный в межгосударственный розыск Роман Протасевич, основатель телеграм-канала NEXTA и главред телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Оба телеграм-канала признаны в Белоруссии экстремистскими. Для сопровождения самолета в воздух подняли истребитель МиГ-29 Минобороны Беларуси. Сразу после посадки авиалайнера в международном аэропорту Минска Романа Протасевича задержали. Факт минирования авиалайнера не подтвердился. В Беларуси возбуждено дело о ложной информации о минировании самолёта.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 21:32
Хитро все замутил батька.
 
-3
  • Zhenis72
  • alixah
  • Pankration and MMA
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  • sergei 66
  • montgomery
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 20:15
chrome,
Вы в школе язык изучали? Экипаж же ясно сказал, что это их рекомендация лететь в Минск.
Сегодня накачу за здоровье Александра Григорьевича. Месяц назад арестовал телепузиков с американскими паспортами.
А вчера порадовал уловом настоящей золотой рыбки: ждём покаяния прыщеватого оппозиционера со сдачей явок, имён кураторов, схем провокаций, агентов, сумм потраченных на госпереворот денег и сумм разворованных денег. Не зря больше всего визжат поляки и литовцы - чует кошка, чьё мясо съела.
 
-2
  • Vladimir7737
  • montgomery
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  • Pankration and MMA
 chrome (Посетители) Сегодня, 19:54
Пропаганда работает. Ближайший аэропорт был Вильнюс, принуждал к посадке истребитель...
От неадекватов надо по дальше держаться, зачем KZ за них своих граждан обрабатывает непонятно!
 
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  • alixah
  • Pankration and MMA
 babe (Посетители) Сегодня, 18:40
Опять политические игры , в которых страдают , как всегда , простые граждане.
 
 

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