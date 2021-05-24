Иностранцам нужно легализовать свой статус до 5 июня - КНБ

В Комитете национальной безопасности напомнили, что иностранцам необходимо легализовать свое пребывание на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Как отметили в ведомстве, 5 июня 2021 года заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории Республики Казахстан. Сухопутные и авиационные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан функционируют в штатном режиме, возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Южная Корея, Украина, Турция, Египет, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды, Грузия, Черногория, Шри-Ланка.
"Пограничной службой КНБ принимаются меры по беспрепятственному возвращению иностранцев в страну гражданства, организовано разъяснение порядка выезда лиц из страны в период карантинных ограничений, в том числе в онлайн формате.
Пограничная служба информирует во избежание привлечения к административной ответственности иностранцев и приглашающих их лиц (вступает в силу после 5 июня 2021 года) легализовать дальнейшее прибывание на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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