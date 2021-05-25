Участковым повысят зарплаты в Казахстане

Казахстанским участковым повысят заработные платы на 30 процентов в 2022 году. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В 2019 году участковым была повышена зарплата на 25 процентов. С начала этого года увеличена зарплата их помощников на 30 процентов. Сейчас зарплата участковых составляет от 177 до 260 тысяч тенге. Со следующего года зарплата участковых будет повышена еще на 30 процентов, а их помощников - на 7 процентов", - сообщил Баймукашев на онлайн-брифинге СЦК.



Кроме того, по его словам, с июля 2019 года участковым выплачивается компенсация за аренду жилья. При этом с 1 января текущего года в перечень включены и помощники участковых.



По информации Баймукашева, сегодня один участковый в городе должен обслуживать 2300 человек, на селе - 1800, но для достижения норм необходимо еще 3500 сотрудников. Поэтому в данное время нагрузка превышает установленные нормативы в два-четыре раза и доходит до 4-8 тысяч человек.



"С учетом текущей ситуации, связанной с урбанизацией и техническим прогрессом, включая цифровизацию, предполагается уже в этом году пересмотреть действующие нормативы нагрузки. Для этого будут привлечены независимые эксперты по нормированию труда, от которых ожидаем конкретного и обоснованного заключения", - добавил он.