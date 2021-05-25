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Участковым повысят зарплаты в Казахстане

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Участковым повысят зарплаты в Казахстане
Иллюстративное фото
Казахстанским участковым повысят заработные платы на 30 процентов в 2022 году. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В 2019 году участковым была повышена зарплата на 25 процентов. С начала этого года увеличена зарплата их помощников на 30 процентов. Сейчас зарплата участковых составляет от 177 до 260 тысяч тенге. Со следующего года зарплата участковых будет повышена еще на 30 процентов, а их помощников - на 7 процентов", - сообщил Баймукашев на онлайн-брифинге СЦК.

Кроме того, по его словам, с июля 2019 года участковым выплачивается компенсация за аренду жилья. При этом с 1 января текущего года в перечень включены и помощники участковых.

По информации Баймукашева, сегодня один участковый в городе должен обслуживать 2300 человек, на селе - 1800, но для достижения норм необходимо еще 3500 сотрудников. Поэтому в данное время нагрузка превышает установленные нормативы в два-четыре раза и доходит до 4-8 тысяч человек.

"С учетом текущей ситуации, связанной с урбанизацией и техническим прогрессом, включая цифровизацию, предполагается уже в этом году пересмотреть действующие нормативы нагрузки. Для этого будут привлечены независимые эксперты по нормированию труда, от которых ожидаем конкретного и обоснованного заключения", - добавил он.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 17:01
Зачем работать? Надо идти власть охранять, зарплаты высокие, пенсия в 45, да ещё и повышенная! lol
И даже в то время когда экономика не в лучшем состоянии им зарплаты поднимают! dance
А мы... на работу ходим...
Думаю далеко не каждый рабочий может похвастаться зарплатой в 260 тысяч...
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:25
Также нужно повышать эффективность работы участковых и их контроль. Конечно в зависимости от участка, бывает что участковый сильно перегружен, но с другой стороны, видеть участковых и их машины в других районах тоже дело повседневное, а ведь это время и средства которые нужно осваивать эффективно.
 
 

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