Цены на подсолнечное масло в Казахстане выросли почти на 13,5%

Цены на подсолнечное масло продолжают расти. За пятилитровую бутылку ходового товара производители просят на 600 тенге больше, чем месяц назад, сообщает zakon.kz.



Продавцы утверждают, что это еще не предел, передает Первый канал "Евразия".



В октябре 2020 года литр подсолнечного масла популярного в Казахстане производителя в среднем стоил 600 тенге, а в мае 2021 года - 720. Этот востребованный продукт дорожал постепенно, продавцы устали менять ценники.



Всего с начала года цена на масло подскочила примерно на 13,5%. Если закупать его с запасом по пять литров, выходит уже на 500-600 тенге дороже.



Люди жалуются, что зарплата, в отличие от цен на продукты, не растет.



Но и производителям масла приходится выживать. Если в марте они закупали сырье по 1 200 долларов за тонну, то в конце апреля - уже за 1 600. В целом за прошлый год цены на эти виды товаров в мире выросли на 99,5%. Они и подействовали на казахстанский рынок.



На сегодняшний день мы используем как рыночные, так и нерыночные механизмы сдерживания цен. Сейчас у нас акиматами 11 регионов введены предельные цены на масло подсолнечное и яйцо. Мы используем льготные займы, предоставляем торговым сетям и производителям с условием реализации по фиксированным ценам в течение года либо полугода.

руководитель управления анализа цен на социально значимые товары Рашид Жорабеков



Предельные цены не установлены только в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент. Заставить производителей реализовать масло "по дешевке" невозможно. Бизнесмены перейдут на экспорт, а в стране образуется дефицит. В Министерстве торговли и интеграции совместно с коллегами из Минсельзхоза намерены ввести ограничения на экспорт масла. Это немного, но снизит полет цен. С ценами на овощи, картофель и морковь, стали дороже на треть, все гораздо проще. Это сезонное явление, и уже в июне ценники на них будут приятно радовать казахстанцев, считают в Министерстве торговли и интеграции.