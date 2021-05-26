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Кыргызстан отправил самолет «Сомон Эйр» с таджикскими пассажирами обратно в Душанбе

Просмотров:383 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Кыргызстан отправил самолет «Сомон Эйр» с таджикскими пассажирами обратно в Душанбе
Иллюстративное фото
Самолет авиакомпании «Сомон Эйр», который вылетел в ночь на 25 мая в Бишкек, через четыре часа ожидания в аэропорту «Манас» вернулся утром 26 мая вместе с пассажирами обратно в Душанбе. Кыргызские власти не дали разрешения почти 200 авиапассажирам этого рейса на въезд в Кыргызстан.

В настоящее время еще около 100 граждан Таджикистана, прилетевших из разных городов России или желавших улететь в Россию, застряли в транзитной зоне аэропорта Бишкека. Некоторые из них в беседе с Радио Озоди заявили, что никто перед полетом не сообщил им о закрытии границ Кыргызстана для граждан Таджикистана.

Власти Таджикистана заявляют, что они не были официально уведомлены, и что авиационные власти Кыргызстана дали разрешение на полет в Бишкек. 24 мая глава правительства Кыргызстана Улугбек Марипов заявил, что «недавно было принято решение полностью прекратить пересечение государственной границы с Таджикистаном». По его словам, границы страны останутся закрытыми до разрешения пограничного спора.

Ранее Абубакр Шодиев, консул Таджикистана в Бишкеке, сказал, что пытался решить проблему путем переговоров с властями Кыргызстана, но ему сказали, что самолет «Сомон Эйр» должен вернуться в Таджикистан. Власти Кыргызстана заявили, что гражданам Таджикистана запрещен въезд в страну с 24 мая.

Новость о закрытии границы с Таджикистаном появилась в кыргызских СМИ накануне со ссылкой на Улугбека Марипова, главы Кабинета министров Кыргызстана. Он сказал, что граница будет закрыта до дальнейшего уведомления. «Вопрос о границе является одним из самых важных вопросов для нас на данный момент. Мы приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос. Мы обязательно его решим ... Помимо демаркации и обозначения границы, мы стремимся усилить ее защиту. «Мы создадим все необходимые условия для пограничников. Местное население также играет ключевую роль в усилении охраны границы. Поэтому я призываю вас запастись терпением», - сказал глава кабинета министров Кыргызстана.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) 25 мая заявил, что правительство Кыргызстана с 21 мая ввело «временные ограничения» для граждан Таджикистана, путешествующих через Кыргызстан. Однако, согласно заявлению, ограничения распространяются на пунктах пропуска Кулунду-Автодорожный, Кайрагач-Автодорожный, Кизил-Бел-Автодорожный, Бордо-Автодорожный и Карамык-Автодорожный, которые расположены на границе между двумя странами. При этом из этого решения исключены сотрудники дипломатических представительств двух стран и члены их семей, а также сотрудники дипломатических представительств зарубежных стран, международных организаций и члены их семей.

В заявлении также говорится, что «граждане Кыргызской Республики, проживающие в Таджикистане, могут вернуться в Кыргызстан, а граждане Республики Таджикистан, проживающие в Кыргызстане, могут въезжать в Таджикистан через пункты пропуска на государственной границе Кыргызстана».

В решении ничего не говорится об авиасообщениях. Таджикские авиационные власти заявляют, что не были оповещены об ограничениях по воздушным сообщениям.

28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

Обе страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы уголовные дела по тяжким статьям.

Таджикистан и Кыргызстан разделяют 970 километров общей границы, из которых только 519 километров определены и обозначены в установленном порядке. Спорные участки границы нередко из-за воды, земли и пастбищ становятся ареной столкновений между жителями двух соседних государств. Нередко такие конфликты приводят к человеческим жертвам.


Источник: dialog.tj
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