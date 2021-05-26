Китайцы пожелали уничтожить Литву: "Раздавить ногой страну-козявку"

Жители Китая очень ревностно отреагировали на шаги Литвы, связанные с политикой КНР в регионе Синьцзян. Международные правозащитные организации обвиняют Пекин в массовых преследованиях уйгуров, безосновательное помещение их в тюрьмы и воспитательные лагеря. Шаги официального Вильнюса, связанные с этим вопросом, вызвали возмущение в Поднебесной. Читатели издания «Хуаньцю шибао» назвали Литву "страной-козявкой" и пожелали, чтобы она была раздавлена, как жук.
Негодование читателей вызвала публикация (в переводе ИноСМИ) о том, что Литва объявила о выходе из механизма сотрудничества «17 + 1» между странами Центральной и Восточной Европы и Китаем. При этом парламент Литвы одобрил резолюцию, в котором политика Китая в Синьцзяне называется «геноцидом» и «преступлением против прав человека».
Издание отмечает, что Литва полностью поддерживает политику США и поэтому ранее демонстрировала антироссийские настроения, а теперь и антикитайские. При этом СМИ напомнило, что в марте Литва объявила, что откроет представительство на Тайване, что также является чувствительным вопросом для Китая.
Автор материала рекомендует "заблокировать Литву полностью", сделав вид, что такой страны не существует. А вот читатели издания оказались более резки в своих суждениях.
"Еще одна маленькая собачья страна, которая не знает, когда надо тявкать!", - написал один из них.
"Пф, такая страна-козявка", - отреагировал второй читатель.
"Неудивительно, что эта маленькая страна, этот шут гороховый, снова и снова стиралась с лица земли соседними странами", - высказался еще один пользователь.
"По законам истории человечества Литва, уродливая маленькая страна, не знающая высот мира и ненавидящая почти всех соседей, рано или поздно будет уничтожена", - считает следующий участник ди
"Если эта страна-козявка рассердит Россию, то она просто-напросто исчезнет", - предположил пользователь под ником Хуаньцю.
"Литва — это просто жучок, кусает не больно, но потом очень сильно чешется. Лучше всего раздавить его ногой", - добавил еще один читатель.
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