Выплачивать ежемесячно детям до 18 лет по 230 тыс. тенге предложили депутаты в Казахстане

В Казахстане, по оценкам Всемирного банка, 2,6 млн бедных граждан, а по оценке ЮНИСЕФ – около 1 млн бедных детей. Группа депутатов мажилиса рассказали, как можно решить данную проблему, передает корреспондент NUR.KZ



Озвучила депутатский запрос, адресованный заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, депутат Айжан Скакова. По ее словам, первой причиной для такого предложения является недостаточность пособия по уходу за детьми. «Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго – 19 865 тенге, на третьего – 22 898 тенге, на четвертого и более детей – 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге. На маму ребенка в пособии денег не предусмотрено», - отметила она.





Между тем, по ее данным, в І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге. То есть, если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. «Этого очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины. Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат, вроде той же коммуналки или выплаты кредитов. А у детей есть не только самые базовые – физиологические потребности, но и социальные – в образовании, развитии, и здесь стоимость покрытия этих нужд качественно другая», - подчеркнула депутат.