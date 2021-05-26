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Выплачивать ежемесячно детям до 18 лет по 230 тыс. тенге предложили депутаты в Казахстане

Просмотров:1405 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Выплачивать ежемесячно детям до 18 лет по 230 тыс. тенге предложили депутаты в Казахстане
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Читайте больше: https://www.nur.kz/society/1914476-vyplachivat-detyam-do-18-let-po-230-tys-tenge-predlozhili-deputaty-v-kazahstane/
В Казахстане, по оценкам Всемирного банка, 2,6 млн бедных граждан, а по оценке ЮНИСЕФ – около 1 млн бедных детей. Группа депутатов мажилиса рассказали, как можно решить данную проблему, передает корреспондент NUR.KZ

Озвучила депутатский запрос, адресованный заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, депутат Айжан Скакова. По ее словам, первой причиной для такого предложения является недостаточность пособия по уходу за детьми. «Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго – 19 865 тенге, на третьего – 22 898 тенге, на четвертого и более детей – 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге. На маму ребенка в пособии денег не предусмотрено», - отметила она.


Между тем, по ее данным, в І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге. То есть, если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. «Этого очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины. Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат, вроде той же коммуналки или выплаты кредитов. А у детей есть не только самые базовые – физиологические потребности, но и социальные – в образовании, развитии, и здесь стоимость покрытия этих нужд качественно другая», - подчеркнула депутат.


Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • ЁмоЁ
  • tolk
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:23
Популизм "чистой воды" раздавать заведомо неисполнимые обещания и предложения...
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:21
Предлагаю депутатам установить зарплату в размере 42500
 
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 15:32
Между тем, по ее данным, в І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге.

Откуда у неё такие данные?

Заходим на сайт Enbek.kz и смотрим вакансии и зарплаты по Мангистауской области
Там зарплаты от 50 до 80 тысяч в основном! очень редко предлагаются от 100 и выше. Как может быть средняя 230 тысяч?
 
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  • ЁмоЁ
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 15:27
Вообще работать никто не будет. Будут рожать и жить на пособие. Прежде чем рожать, головой думать надо. Способен ли ты воспитать и обеспечить всем необходимым ребёнка. А так заплодят страну ордой необразованного, тупого быдла которое по примеру своих производителей так же будет плодиться и жить на пособие.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 14:41
И тогда рожать будут ещё больше и ехать оралманов будет ещё больше
 
 

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