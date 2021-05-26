Грета Тунберг призвала всех перейти на растительную диету

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала к изменениям в процессе производства и потребления пищи ради спасения мира, передает Tengrinews.kz со ссылкой на LADbible.



Она объединилась с международной благотворительной организацией Mercy For Animals, чтобы объяснить, как необходимо пересмотреть мировые методы ведения сельского хозяйства.



"Климатический кризис, экологический кризис и кризис здравоохранения - все они взаимосвязаны. Если мы перейдем на растительную диету, то сможем уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу на восемь миллиардов кубов ежегодно", - сказала она на видео, опубликованном в Twitter.



Тунберг считает, что многие болезни, которые сейчас свирепствуют в мире, - COVID-19, вирусы Зика и Эбола - передались человеку от животного.



"Если мы будем продолжать производить пищу таким образом, мы также уничтожим среду обитания большинства диких растений и животных, что приведет к вымиранию бесчисленных видов", - добавила Тунберг.



Напомним, Грета Тунберг - экоактивистка из Швеции. Она прославилась тем, что вместо учебы приходила к шведскому парламенту и требовала усилить меры борьбы с изменением климата.



В декабре активистку признали "Человеком года - 2019" по версии журнала Time. Главный редактор издания, поясняя этот выбор, указал, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание, за 92-летнюю историю.