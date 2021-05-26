Держать тарифы на одном уровне не представляется возможным - Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о тарифах на электроэнергию в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Как отмечается в сообщении пресс-службы Президента, Касым-Жомарт Токаев считает, что справедливость и доступность тарифов - это важный экономический и социальный вопрос. "В целях смягчения негативного воздействия пандемии до конца первого квартала текущего года все тарифы были заморожены. В то же время держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться", - говорится в публикации.



По словам Президента, любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации.



"В отдельных областях разница достигает 400 процентов! Это не только искажает рынок, но и не создает стимулов к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто, что называется, "жечь"? Также не соблюдается главный принцип - адресность оказания социальной помощи. В результате подобного размывания действительно нуждающиеся категории граждан не получают льгот в нужном объеме", - заявил Президент на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли.