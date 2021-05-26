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Держать тарифы на одном уровне не представляется возможным - Акорда

Просмотров:708 Опубликовано: Вчера, 18:09
Держать тарифы на одном уровне не представляется возможным - Акорда
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о тарифах на электроэнергию в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Президента, Касым-Жомарт Токаев считает, что справедливость и доступность тарифов - это важный экономический и социальный вопрос. "В целях смягчения негативного воздействия пандемии до конца первого квартала текущего года все тарифы были заморожены. В то же время держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться", - говорится в публикации.

По словам Президента, любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации.

"В отдельных областях разница достигает 400 процентов! Это не только искажает рынок, но и не создает стимулов к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто, что называется, "жечь"? Также не соблюдается главный принцип - адресность оказания социальной помощи. В результате подобного размывания действительно нуждающиеся категории граждан не получают льгот в нужном объеме", - заявил Президент на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли.


Источник: tengrinews.kz
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