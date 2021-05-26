Пассивных в борьбе с коррупцией министров и акимов будут наказывать

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Сообщается, что Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об итогах деятельности ведомства и исполнении ранее данных поручений Главы государства.



Глава государства поручил руководителю антикоррупционного органа усилить координацию работы государственных органов и других организаций по противодействию коррупции, подчеркнув необходимость законодательного закрепления действенных рычагов воздействия на руководителей, не принимающих должных мер по предупреждению коррупционных проявлений в возглавляемых ими структурах.



"По поручению Президента будут разработаны четкие критерии оценки эффективности деятельности министров и акимов с точки зрения противодействия коррупции. Руководители, занимающие пассивную позицию в этом вопросе, будут привлекаться к ответственности", - отмечается в сообщении.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего повышения прозрачности расходования бюджетных средств.



Отмечая приоритетность превентивных мер, Глава государства в то же время обратил внимание на необходимость безусловного соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений с акцентом на поиск и возврат средств и активов, добытых преступным путем.