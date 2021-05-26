Пассивных в борьбе с коррупцией министров и акимов будут наказывать

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Сообщается, что Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об итогах деятельности ведомства и исполнении ранее данных поручений Главы государства.
Глава государства поручил руководителю антикоррупционного органа усилить координацию работы государственных органов и других организаций по противодействию коррупции, подчеркнув необходимость законодательного закрепления действенных рычагов воздействия на руководителей, не принимающих должных мер по предупреждению коррупционных проявлений в возглавляемых ими структурах.
"По поручению Президента будут разработаны четкие критерии оценки эффективности деятельности министров и акимов с точки зрения противодействия коррупции. Руководители, занимающие пассивную позицию в этом вопросе, будут привлекаться к ответственности", - отмечается в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего повышения прозрачности расходования бюджетных средств.
Отмечая приоритетность превентивных мер, Глава государства в то же время обратил внимание на необходимость безусловного соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений с акцентом на поиск и возврат средств и активов, добытых преступным путем.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz