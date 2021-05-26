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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пассивных в борьбе с коррупцией министров и акимов будут наказывать

Просмотров:326 Опубликовано: Вчера, 19:00
Пассивных в борьбе с коррупцией министров и акимов будут наказывать
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Сообщается, что Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об итогах деятельности ведомства и исполнении ранее данных поручений Главы государства.

Глава государства поручил руководителю антикоррупционного органа усилить координацию работы государственных органов и других организаций по противодействию коррупции, подчеркнув необходимость законодательного закрепления действенных рычагов воздействия на руководителей, не принимающих должных мер по предупреждению коррупционных проявлений в возглавляемых ими структурах.

"По поручению Президента будут разработаны четкие критерии оценки эффективности деятельности министров и акимов с точки зрения противодействия коррупции. Руководители, занимающие пассивную позицию в этом вопросе, будут привлекаться к ответственности", - отмечается в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего повышения прозрачности расходования бюджетных средств.

Отмечая приоритетность превентивных мер, Глава государства в то же время обратил внимание на необходимость безусловного соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений с акцентом на поиск и возврат средств и активов, добытых преступным путем.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ustas (Посетители) Вчера, 23:41
Как понять "пассивный"?

То есть, если у меня в ведомстве (вдруг) порядок... То меня в подозрение?

То есть порядок плохо.

Или не бывает в стране ведомств, где порядок?

Ничё не понял
 
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diger (Посетители) Вчера, 22:32
Ага, пчёлы против мёда, вечное это, как же они сами себя посадят?
 
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  • diger
 chrome (Посетители) Вчера, 19:09
Конкуренция-двигатель прогресса! Граждане демократических стран это прекрасно понимают, по этому не допускают диктата одной партии как у нас в Казахстане.
Чего велосипед изобретать то? Если хочешь блага для своей страны, должна быть конкуренция во всём!
 
 

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