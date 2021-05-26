На пляжи Британии выбросило почти тонну кокаина

На берег Восточного Сассекса в Британии выбросило крупную партию кокаина. Общая сумма нелегальной находки весом почти в тонну составляет 80 миллионов фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов США), сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.
Наркотики были завернуты в водонепроницаемые пакеты с веществом. Мешки прикреплялись к спасательным жилетам оранжевого цвета.
На необычную тару обратили внимание прохожие и тут же сообщили о находке в местную полицию.
"NCA начало расследование после обнаружения почти тонны вещества, предположительно, кокаина, в двух местах на берегу Восточного Сассекса", - сообщается в релизе ведомства.
Борцы с наркопреступностью заявили, что у взятых образцов положительные результаты на кокаин, в дальнейшем будет проведена полная криминалистическая экспертиза.
По подсчетам NCA, обнаруженные 960 килограммов кокаина на черном рынке в денежном эквиваленте приблизительно равны 80 миллионам фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов).
По мнению ведомства, кокаин мог прибыть в Британию из Южной Америки, но конечный пункт назначения неизвестен. Сообщается, что к расследованию могут быть привлечены международные партнеры.
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