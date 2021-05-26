«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Мая
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.19 KZT
  • €1 = 523.01 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Урааа! Сборная Казахстана сенсационно победила Германию на чемпионате мира по хоккею

Просмотров:3630 Опубликовано: Вчера, 20:32
Урааа! Сборная Казахстана сенсационно победила Германию на чемпионате мира по хоккею
Фото: wc2021.ligasy.kz
В четвертом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла против команды Германии, пишет Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Петухов-Орехов, Панюков-Лихотников-Савицкий.

Немцы на старте одержали три победы из трех и были явными фаворитами. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Александр Шин, сразу после этого Германия включилась и отыгралась усилиями Тома Кюнхакля, затем еще одну шайбу в ворота Никиты Бояркина не засчитали, но следом Маркус Айзеншмид все-таки вывел свою команду вперед. На старте заключительной двадцатиминутки казахстанцы заработали буллит, его реализовал Роман Старченко, а затем Павел Акользин принес победу Казахстану — 3:2.

Ранее Казахстан в серии буллитов победил Латвию и Финляндию, а затем проиграл США, следующий матч проведет 28 мая против Канады.

Казахстан — Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)


Источник: sports.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
MafiaDon (Посетители) Сегодня, 00:17
Purins, и не стоит забывать что они предыдущие финалисты ЧМ прошлого сезона. Так что да, молодцы. Ещё бы по футболу обыграть бы их. )))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • montgomery
  • hapiness
  • MafiaDon
 Purins (Посетители) Вчера, 21:30
Наги_Актау,Германия до Казахстана выиграла три игры из трёх, в том числе и Канаду. Плюс пол команды не из Барыса, а из чемпионата Казахстана, в том числе и вратарь. Из ХК Темиртау. Так, что ребята молодцы....
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Вчера, 21:10
Честно сказать сенсации никакой нет, в сборной играют натурализованные профессиональные хоккеисты клуба Барыс которые выступают в КХЛ и выступают на хорошем уровне. К сенсации можно отнести победу над Финляндией, с остальными шансы на равных.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • hapiness
 Purins (Посетители) Вчера, 20:53
Молодцы ребята.....так держать.....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика