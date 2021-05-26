Урааа! Сборная Казахстана сенсационно победила Германию на чемпионате мира по хоккею

В четвертом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла против команды Германии, пишет Sports.kz.
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Петухов-Орехов, Панюков-Лихотников-Савицкий.
Немцы на старте одержали три победы из трех и были явными фаворитами. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Александр Шин, сразу после этого Германия включилась и отыгралась усилиями Тома Кюнхакля, затем еще одну шайбу в ворота Никиты Бояркина не засчитали, но следом Маркус Айзеншмид все-таки вывел свою команду вперед. На старте заключительной двадцатиминутки казахстанцы заработали буллит, его реализовал Роман Старченко, а затем Павел Акользин принес победу Казахстану — 3:2.
Ранее Казахстан в серии буллитов победил Латвию и Финляндию, а затем проиграл США, следующий матч проведет 28 мая против Канады.
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