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Спасала брата: Двое детей упали в пятиметровый уличный туалет в Туркестанской области

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Спасала брата: Двое детей упали в пятиметровый уличный туалет в Туркестанской области
Фото из открытых источников
Туркестан. 27 мая. КазТАГ – Девочка прыгнула в пятиметровый уличный туалет во дворе дома, спасая четырехлетнего брата, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

«В Сарыагашский РОП (районный отдел полиции) в 19.20 поступил вызов из поселка «Капланбек» о том, что в одном из частных домов в септик пятиметровой глубины упали двое детей. Участковые инспекторы сразу же выехали по указанному адресу», - говорится в сообщении в четверг.

Как выяснилось, сначала в септик упал четырехлетний мальчик, за ним вслед прыгнула 10-летняя девочка, которая хотела спасти своего брата.

«Дорога была каждая минута, так как дети могли легко задохнуться в яме. С помощью ломов и других подручных средств быстро разобрали туалет, вытащили упавших детей наружу и вызвали врачей, которые тут же оказали медицинскую помощь», - отметили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья детей удовлетворительное, они находятся в безопасности.


Источник: kaztag.kz
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