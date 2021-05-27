Спасала брата: Двое детей упали в пятиметровый уличный туалет в Туркестанской области

Туркестан. 27 мая. КазТАГ – Девочка прыгнула в пятиметровый уличный туалет во дворе дома, спасая четырехлетнего брата, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.



«В Сарыагашский РОП (районный отдел полиции) в 19.20 поступил вызов из поселка «Капланбек» о том, что в одном из частных домов в септик пятиметровой глубины упали двое детей. Участковые инспекторы сразу же выехали по указанному адресу», - говорится в сообщении в четверг.



Как выяснилось, сначала в септик упал четырехлетний мальчик, за ним вслед прыгнула 10-летняя девочка, которая хотела спасти своего брата.



«Дорога была каждая минута, так как дети могли легко задохнуться в яме. С помощью ломов и других подручных средств быстро разобрали туалет, вытащили упавших детей наружу и вызвали врачей, которые тут же оказали медицинскую помощь», - отметили в полиции.



Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья детей удовлетворительное, они находятся в безопасности.