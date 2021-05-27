Aллергию на работу официально диагностировали у жительницы Лондона

У жительницы Лондона официально диагностировали аллергию на работу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.Девушка по имени Кейтлин Тейлор переехала в Лондон, решила заниматься финансовыми услугами и начала строить карьеру в банковской сфере. Несмотря на тяжелый график работы, девушка всячески старалась проявить себя и не жалела для этого ни времени, ни сил. Однако через два месяца девушка заметила, что стала уставать быстрее, а головные боли и головокружения появлялись чаще, чем когда-либо. Более того, Кейтлин заметила странные высыпания по всему телу."Я начала просыпаться с покраснениями по всему телу. У меня был такой вид, будто я обожглась. Затем стало опухать лицо. Я работала с 7 утра до 10-11 ночи, при этом тратила на дорогу полтора часа утром и вечером. За весь год, пока мучилась от болезни, я взяла лишь один отпуск на две недели", – рассказала она.Врачи провели множество анализов, однако не смогли установить причину болезни. После трехнедельной госпитализации из-за затрудненного дыхания, возникшего прямо на работе, Кейтлин решила заняться лечением всерьез и обратилась в частную клинику. Изучив образ жизни пациентки, медики диагностировали у нее "крайнюю аллергическую реакцию на стресс". Девушке предложили два варианта: взять длительный отпуск и пересмотреть свой график работы или до конца жизни принимать медикаменты.Кейтлин решила отказаться от 18-часового рабочего дня в крупном инвестиционном банке и корпоративного образа жизни, который приносил ей 55 тысяч фунтов стерлингов (около 33 миллионов тенге) в год.Все свои сбережения она потратила на кругосветное путешествие: девушка побывала на курорте в Испании, присоединилась к ретриту по йоге на Бали, пожила в Новой Зеландии и изучила Швецию.В течение шести месяцев после изменения образа жизни все ее болезни исчезли, и Кейтлин вернулась домой лишь с несколькими фунтами в кармане и долгами, но по-настоящему счастливой."Я поступила в университет и нашла работу, которая, как мне казалось, была необходима. В итоге я чуть не расплатилась за это своим будущим. Деньги не стоят такой преданности", – отметила она.Сейчас Кейтлин ​​работает консультантом-менеджером в консалтинговой фирме и строит свой собственный бизнес по ведению здорового образа жизни.Ранее ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.