«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Мая
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.19 KZT
  • €1 = 523.01 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Aллергию на работу официально диагностировали у жительницы Лондона

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 15:11
Aллергию на работу официально диагностировали у жительницы Лондона
Фото:dailymail.co.uk/swns.com
У жительницы Лондона официально диагностировали аллергию на работу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Девушка по имени Кейтлин Тейлор переехала в Лондон, решила заниматься финансовыми услугами и начала строить карьеру в банковской сфере. Несмотря на тяжелый график работы, девушка всячески старалась проявить себя и не жалела для этого ни времени, ни сил. Однако через два месяца девушка заметила, что стала уставать быстрее, а головные боли и головокружения появлялись чаще, чем когда-либо. Более того, Кейтлин заметила странные высыпания по всему телу.




Aллергию на работу официально диагностировали у жительницы Лондона


"Я начала просыпаться с покраснениями по всему телу. У меня был такой вид, будто я обожглась. Затем стало опухать лицо. Я работала с 7 утра до 10-11 ночи, при этом тратила на дорогу полтора часа утром и вечером. За весь год, пока мучилась от болезни, я взяла лишь один отпуск на две недели", – рассказала она.

Aллергию на работу официально диагностировали у жительницы Лондона


Врачи провели множество анализов, однако не смогли установить причину болезни. После трехнедельной госпитализации из-за затрудненного дыхания, возникшего прямо на работе, Кейтлин решила заняться лечением всерьез и обратилась в частную клинику. Изучив образ жизни пациентки, медики диагностировали у нее "крайнюю аллергическую реакцию на стресс". Девушке предложили два варианта: взять длительный отпуск и пересмотреть свой график работы или до конца жизни принимать медикаменты.

Кейтлин решила отказаться от 18-часового рабочего дня в крупном инвестиционном банке и корпоративного образа жизни, который приносил ей 55 тысяч фунтов стерлингов (около 33 миллионов тенге) в год.

Все свои сбережения она потратила на кругосветное путешествие: девушка побывала на курорте в Испании, присоединилась к ретриту по йоге на Бали, пожила в Новой Зеландии и изучила Швецию.

В течение шести месяцев после изменения образа жизни все ее болезни исчезли, и Кейтлин вернулась домой лишь с несколькими фунтами в кармане и долгами, но по-настоящему счастливой.

"Я поступила в университет и нашла работу, которая, как мне казалось, была необходима. В итоге я чуть не расплатилась за это своим будущим. Деньги не стоят такой преданности", – отметила она.

Сейчас Кейтлин ​​работает консультантом-менеджером в консалтинговой фирме и строит свой собственный бизнес по ведению здорового образа жизни.

Ранее ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 17:07
Все хорошо в меру.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика