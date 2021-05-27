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Когда отменят масочный режим в Казахстане, рассказал Цой

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Когда отменят масочный режим в Казахстане, рассказал Цой
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, когда в Казахстане отменят обязательное ношение масок в общественных местах. По его словам, послабление планируется в 2021 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Это, наверное, один из самых важных вопросов. Как мы считаем, мы должны привить критическую массу населения. Планируем завершить это к началу осени. К сентябрю мы должны привить максимальное количество граждан. Мы видим, что в некоторых странах привили уже до 60 процентов населения и разрешают снять маски, потому что уже есть коллективный иммунитет. Граждане друг друга защищают", - рассказал Цой в интервью блогеру Нартаю Аралбайулы.

По его словам, если казахстанцы сейчас снимут маски, вирус продолжит распространяться, потому что невакцинированных людей слишком много.

"Вирус передается от человека к человеку. На человеке, который получил вакцину, передача вирус останавливается. Если большинство граждан вакцинировано, вирус дальше не передается кому-то другому. Мы постараемся и приглашаем вакцинироваться граждан", - заключил министр.

В апреле Минздрав не выполнил план по вакцинации от коронавируса двух миллионов граждан. Однако в начале мая власти снова пообещали вакцинировать еще два миллиона человек за месяц. В сентябре ожидается завершить вакцинацию 10 миллионов граждан.

На сегодня первый компонент вакцины получили 2 056 768 человек. Из них завершили полный курс вакцинации, получив второй компонент, 997 360 человек.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:28
Переболевшие граждане, значит к вакцинированным не относятся? В одном случае, вакцина природная, человек её получил естественным путём,переболел и приобрёл натуральную защиту, в другом искуственная, без гарантий безопасности,тем более не прошедшая полный курс исследований. Теперь они хотят прививать тех, кто и так имеет защиту? Что за песпредел?
 
 

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