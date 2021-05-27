«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Мая
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.19 KZT
  • €1 = 523.01 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Неопознанные объекты обнаружили под водой Атлантического океана

Просмотров:671 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Неопознанные объекты обнаружили под водой Атлантического океана
Фото:time.news
Подлодки Военно-морских сил (ВМС) США обнаружили под водой загадочные объекты, двигающиеся на высокой скорости, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Republic World.

Отмечается, что американские субмарины зафиксировали перемещения под водой неизвестных объектов в ходе выполнения поставленных задач в районе восточного побережья Вирджинии. Заметить их удалось благодаря работе систем звукового обнаружения.

В американском военном ведомстве указали на то, что этот факт свидетельствует о наличии в морских глубинах неопознанных подводных объектов. При этом они перемещаются в воде на больших скоростях, которые не могут развить обычные подлодки.

Кроме того, в Сеть просочилась видеозапись с июля 2019 года, на которой сотрудники военно-морских сил столкнулись с неопознанным летающим объектом (НЛО), который имел сферическую форму и совершал спуск в океан. Сообщается, что объект был заснят камерой на борту американского военного корабля "Омаха", когда он плыл у берегов Сан-Диего. На видеозаписи можно услышать двух членов экипажа, которые восклицают: "Ух ты, брызги, брызги". Это было после того, как НЛО пролетел над океаном, а затем нырнул в море и исчез под водой.

В ближайшие дни различные ведомства, в том числе минобороны, должны выступить перед Конгрессом с докладами о расследовании встреч людей с НЛО. Не исключается, что военные чиновники США потребуют от конгрессменов денег на создание средств для борьбы с внеземными летательными и плавательными аппаратами.

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах военных фотографий есть изображения, на которых запечатлены так называемые летающие тарелки. По его словам, их принцип полета не поддается объяснению. При этом в Пентагоне признают подлинность кадров, на которых демонстрируются перемещающиеся неопознанные объекты.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 17:02
Америкосы уже "летали" на Луну не летая, теперь задумали новый проект, чтобы выманить на него денег. Да и пусть развлекаются.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • K_e_k_s
 emliy40520 (Посетители) Сегодня, 16:25
Человечество готовят к первому контакту.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика