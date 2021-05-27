Неопознанные объекты обнаружили под водой Атлантического океана

Подлодки Военно-морских сил (ВМС) США обнаружили под водой загадочные объекты, двигающиеся на высокой скорости, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Republic World.Отмечается, что американские субмарины зафиксировали перемещения под водой неизвестных объектов в ходе выполнения поставленных задач в районе восточного побережья Вирджинии. Заметить их удалось благодаря работе систем звукового обнаружения.В американском военном ведомстве указали на то, что этот факт свидетельствует о наличии в морских глубинах неопознанных подводных объектов. При этом они перемещаются в воде на больших скоростях, которые не могут развить обычные подлодки.Кроме того, в Сеть просочилась видеозапись с июля 2019 года, на которой сотрудники военно-морских сил столкнулись с неопознанным летающим объектом (НЛО), который имел сферическую форму и совершал спуск в океан. Сообщается, что объект был заснят камерой на борту американского военного корабля "Омаха", когда он плыл у берегов Сан-Диего. На видеозаписи можно услышать двух членов экипажа, которые восклицают: "Ух ты, брызги, брызги". Это было после того, как НЛО пролетел над океаном, а затем нырнул в море и исчез под водой.В ближайшие дни различные ведомства, в том числе минобороны, должны выступить перед Конгрессом с докладами о расследовании встреч людей с НЛО. Не исключается, что военные чиновники США потребуют от конгрессменов денег на создание средств для борьбы с внеземными летательными и плавательными аппаратами.Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах военных фотографий есть изображения, на которых запечатлены так называемые летающие тарелки. По его словам, их принцип полета не поддается объяснению. При этом в Пентагоне признают подлинность кадров, на которых демонстрируются перемещающиеся неопознанные объекты.