Дом за бугром: сколько недвижимости у казахстанцев за рубежом

Почти 5 тыс. объектов недвижимости за рубежом задекларировали казахстанцы в 2020 году. Об этом LS
сообщили в комитете госдоходов.
По информации госоргана, в прошлом году казахстанцы поставили на учет 4,9 тыс. объектов недвижимости. Это на 12,5% меньше, чем годом ранее (5,6 тыс. в 2019 году).
Активнее всего казахстанцы приобретали недвижимость в России – 3,5 тыс. объектов. Также 272 объекта приходятся на Болгарию, 216 объектов – на Турцию, 187 объектов – на Испанию, 69 объектов – на Объединенные Арабские Эмираты.
В 2019 году структура казахстанских предпочтений была почти такая же: 4 тыс. объектов в России, 307 объектов в Болгарии, 189 объектов в Турции, 182 объекта в Испании, 91 объект в Объединенных Арабских Эмиратах.