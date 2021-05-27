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Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии

Просмотров:2241 Опубликовано: Вчера, 18:01
Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Так, согласно заявлению источника, авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза.

В связи с этим перевозчику было необходимо скорректировать маршруты для полета в Россию. «Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — пояснили в Austrian Airlines.

Ранее сообщалось, что самолет Austrian Airlines должен был прилететь в московский аэропорт Домодедово из Вены в 13:45 по московскому времени, однако на онлайн-табло он значился как отмененный.

Аналогичная ситуация произошла с рейсом авиакомпании Air France, который был запланирован на 27 мая. Самолет должен был лететь из Парижа в Москву, однако полет был сперва перенесен, а затем отменен. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, перелет не состоялся, поскольку Air France также не получила разрешение на осуществление рейсов в Россию в обход Белоруссии.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска — 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики после сообщений о минировании. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 00:16
Так глядишь и в Россию летать перестанут))) А пострадают простые люди как всегда!
Вот так Путин решил отомстить Европе за своего "друга" диктатора Луку. Хорошо, что ещё войну в Беларуси не развязал, как планировалось Кремлём и было исполнено на Донбасе!
Хотя... если беларусы выгонят Луку, вероятность гражданской войны резко вырастет, Кремль постарается.

Собственно всю эту операцию с захватом самолёта и провернули СВР России, беларуский КГБ на такое не способен. А теперь наверное Лука сказал Путину типа: "– Ну вот видишь, опять весь мир против меня" и Путин сказал: "– Не боись, ты под моей опекой, я им "выбью зубы".
 
 

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