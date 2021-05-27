Смена пола в Казахстане: Почему Минздрав принял такой приказ

В интервью журналисту Нартаю Аралбайулы глава министерства здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о правилах по смене пола в стране и о том, финансируются ли подобные операции за счет государства, передает ИА «NewTimes.kz».



Журналист отметил, что в конце прошлого года казахстанцев взбудоражила новость о том, что глава Минздрава утвердил правила по смене пола в Казахстане. Ведущий поинтересовался, почему министр принял такое решение.



«Хочу объяснить, что это просто отсутствие точной информации. Нужно понимать, что вопрос смены пола – это вопрос очень давний, рассматривался с 2003 года. То есть в Казахстане вся эта нормативная документация, что на сегодня, что в 2003 году идентична. Эти все правила были с давних пор. Получается, кодекс вышел, и мне пришлось выпускать реализацию данного кодекса. Мы просто переиздали приказ, который был утвержден много лет назад. Такие случаи в Казахстане единичны, и за счет государства они не оплачиваются. Это чисто права граждан», — пояснил глава Минздрава.



Нартай Аралбайулы задал вопрос, может ли любой казахстанец прийти в клинику и сменить пол.



«Нет, конечно, есть целое прохождение специальной комиссии. Такая операция в последние 5-6 лет в Казахстане вообще не проводилась. Если такие граждане и были, то они выезжали за границу. То есть у нас такое просто не проводится, за счет государства тем более», — подчеркнул Алексей Цой.



Министр добавил, что в информационном потоке распространилась недостоверная информация и финансирование в стране таких случаев не предусмотрено.