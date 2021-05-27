«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.48 KZT
  • €1 = 522.45 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жара будет бить все рекорды: синоптики назвали прогноз погоды на ближайшие пять лет

Просмотров:569 Опубликовано: Вчера, 21:03
Жара будет бить все рекорды: синоптики назвали прогноз погоды на ближайшие пять лет
Фото из открытых источников
Британские метеорологи заявили, что человечество уже скоро ждет резкое изменение климата, передает сайт Всемирной метеорологической организации.

Отмечается, что средняя температура поднимется на 1,5 градуса, а 2022 год может побить рекорды по жаре.

В целом, они с уверенностью отметили, что по крайней мере один год в период с 2021 по 2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтер Таалас отметил — изменение климата повлияет на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие.

В марте китайские исследователи отметили, что в будущем лето будет длиться по шесть месяцев. Для кого то увеличение длительности лета может показаться хорошей новостью, однако это совсем не так — изменение времен года чревато негативными последствиями как для людей, так и для природы. Эти тенденции будут продолжаться, пока в мире не уменьшится количество выбросов парниковых газов.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) Сегодня, 00:06
Ах эти китайцы! Своими выбросами всю природу изгадили! angry
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика