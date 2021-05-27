Жара будет бить все рекорды: синоптики назвали прогноз погоды на ближайшие пять лет

Британские метеорологи заявили, что человечество уже скоро ждет резкое изменение климата, передает сайт Всемирной метеорологической организации.



Отмечается, что средняя температура поднимется на 1,5 градуса, а 2022 год может побить рекорды по жаре.



В целом, они с уверенностью отметили, что по крайней мере один год в период с 2021 по 2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений.



Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтер Таалас отметил — изменение климата повлияет на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие.



В марте китайские исследователи отметили, что в будущем лето будет длиться по шесть месяцев. Для кого то увеличение длительности лета может показаться хорошей новостью, однако это совсем не так — изменение времен года чревато негативными последствиями как для людей, так и для природы. Эти тенденции будут продолжаться, пока в мире не уменьшится количество выбросов парниковых газов.