Испания будет платить внутренним туристам по 600 евро

Как известно, страна стала одной из самых больших жертв во время пандемии, а туристическая отрасль получила мощнейший удар. Немало отельеров были вынуждены продать гостиницы, чтобы не увязнуть в долговой трясине. Впрочем, ситуация постепенно налаживается и, скорее всего, чёрная полоса уже позади.



Через полторы недели Испания ждёт иностранцев. Отмечается, что пускать будут только привитых путешественников. 7 июня — это официальная дата открытия границ, но в минувшую субботу Майорка уже приняла 125 самолётов.



Учитывая с какими трудностями испанскому туризму пришлось столкнуться во время коронавирусного бедствия, власти хотят мобилизировать максимальное количество потенциальных отдыхающих. Разумеется, до уровня приёма доковидных десятков миллионов гостей ещё очень далеко, поэтому чиновники надеются на поддержку внутренних туристов.



В частности, жители страны смогут получить ваучер на 600 евро, который дает скидку 50% на те или иные услуги. Сумму нужно потратить за 10 дней, выдавать их будут до декабря. Государство профинансирует инициативу на 5 миллионов евро.