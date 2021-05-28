«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.48 KZT
  • €1 = 522.45 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На переезд казахстанцев с юга на север потратят миллиарды тенге

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 11:02
На переезд казахстанцев с юга на север потратят миллиарды тенге
Фото: lsm.kz
Более 12 млрд тенге получит север Казахстана на покупку жилья для переселенцев с юга в текущие два года, передает LS.

По планам министерства труда и соцзащиты населения направить 12,2 млрд тенге в Северо-Казахстанскую область в 2021-2022 годы. В том числе в 2021 году – 4,2 млрд тенге, а в 2022 году – уже 8 млрд тенге. Это средства на приобретение жилья для переселенцев из трудоизбыточных регионов. Планируется купить 1,7 тыс. готовых одноквартирных домов. В этом году – 714, а в следующем – 1 тыс.

Помимо этого, в текущем году на выплаты самим переселенцам предусмотрено 2,4 млрд тенге.

Трудоизбыточными регионами названы Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Не достает работников в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Всего планируется охватить более 7 тыс. человек, или 2 тыс. семей.

По информации Минтруда, единовременная выплата каждому члену семьи на переезд составит 35 МРП (102,1 тыс. тенге в 2021 году).

Также предусмотрены средства по аренде жилья и оплате коммунальных услуг.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:59
исправьте, пожалуйста, заголовок - не потратят а украдут
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика