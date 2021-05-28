На переезд казахстанцев с юга на север потратят миллиарды тенге

Более 12 млрд тенге получит север Казахстана на покупку жилья для переселенцев с юга в текущие два года, передает LS
.
По планам министерства труда и соцзащиты населения направить 12,2 млрд тенге в Северо-Казахстанскую область в 2021-2022 годы. В том числе в 2021 году – 4,2 млрд тенге, а в 2022 году – уже 8 млрд тенге. Это средства на приобретение жилья для переселенцев из трудоизбыточных регионов. Планируется купить 1,7 тыс. готовых одноквартирных домов. В этом году – 714, а в следующем – 1 тыс.
Помимо этого, в текущем году на выплаты самим переселенцам предусмотрено 2,4 млрд тенге.
Трудоизбыточными регионами названы Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Не достает работников в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Всего планируется охватить более 7 тыс. человек, или 2 тыс. семей.
По информации Минтруда, единовременная выплата каждому члену семьи на переезд составит 35 МРП (102,1 тыс. тенге в 2021 году).
Также предусмотрены средства по аренде жилья и оплате коммунальных услуг.