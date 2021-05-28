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В Казахстане стали чаще покупать оружие

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:08
В Казахстане стали чаще покупать оружие
Фото: selcdn.ru
За последние несколько лет количество выдаваемых разрешений правоохранительными органами на приобретение оружия в Казахстане выросло. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент zakon.kz.

Органами полиции в 2015 году было выдано свыше 37 тысяч разрешений на приобретение, а в 2020 году около 47 тысяч разрешений и за 4 месяца 2021 года около 9 тысяч разрешений, в основном приобретается гражданами охотничье гладкоствольное оружие, - говорится в ответе на запрос редакции.

При этом отмечается, что на сегодня в стране зарегистрировано порядка 231 тысяч владельцев огнестрельного оружия, у которых в законном пользовании имеется около 340 тысяч единиц вооружения. Как правило - это охотничье гладкоствольное оружие (86,7%).

Согласно статьи 15 закона "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", общее количество оружия, приобретенного гражданином Республики Казахстан, не должно превышать: охотничьего огнестрельного оружия: с нарезным стволом – не более двух единиц; гладкоствольного - двух единиц; оружия самообороны - двух единиц, в том числе огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия либо газовых пистолетов, револьверов либо электрического оружия, - говорится в сообщении.


Источник: zakon.kz
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