Сделан важный шаг по возвращению Шенгена - туроператоры Европы

Альянс европейского манифеста туризма, в который входит более 60 туристских организаций Европы призвал ускорить внедрение цифровых паспортов, чтобы возобновить выдачу Шенгенских виз, передает Tengritravel.kz со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.



Организация призвала правительства стран-членов ЕС обеспечить внедрение паспортов вакцинации до июля, чтобы успеть к летнему туристскому сезону. Кроме того, представители туристского сектора настаивают на том, чтобы освободить туристов с электронными паспортами вакцинации от каких-либо дополнительных ограничений.



Надежды на возобновление деятельности компаний туристского сектора появились благодаря кампании вакцинации. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на 25 мая, около 46 процентов взрослых в Евросоюзе получили первую дозу вакцины. Кроме того, из Фонда экстренной поддержки ЕС было выделено 100 миллионов евро всем странам-членам на приобретение тестов на COVID-19.



"Соглашение ЕС о цифровом сертификате COVID - это шаг к свободе передвижения в Шенгенской зоне. Жители Европы с нетерпением ждут открытия границ этим летом, чтобы навестить членов семьи и друзей, отдохнуть или совершить деловые поездки. Мы призываем государства-члены в срочном порядке внедрить сертификат и воздержаться от дополнительных требований для вакцинированных туристов", - говорится в заявлении Альянса европейского манифеста туризма.



Отмечается, что паспорт COVID-19 демонстрирует статус здоровья его владельца - был ли он вакцинирован, болел ли ранее и какие результаты ПЦР-теста получил.