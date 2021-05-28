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Суд вынес приговор по делу об LRT в Нур-Султане

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Суд вынес приговор по делу об LRT в Нур-Султане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Нур-Султане вынесен приговор по делу о хищениях в "Астана LRT". Обвиняемые по делу приговорены к различным срокам от 7 до 10 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бывший руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашид Аманжулов приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, с отбытием наказания в учреждением уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Экс-депутат и секретарь городского маслихата Жанат Нурпиисов получил 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, с отбытием наказания в учреждением уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права работать на госслужбе, с отбытием наказания в учреждении средней безопасности.

Представитель ТОО Улугбек Ачилов получил 6 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Представитель подрядчика Даурен Абдыхамитов приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности с конфискацией имущества, находящегося в собственности других лиц, добытого незаконным путем.

Представителя подрядчика Дулата Мусенова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Представитель подрядчика Тимур Касабаев получил 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Суд по делу о хищениях при строительстве LRT в Нур-Султане начался в октябре 2020 года. Ранее сообщалось, что на скамье подсудимых находятся семь человек. Среди них бывший начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашид Аманжулов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов, экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим, а также сотрудники различных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов.

В Антикоррупционной службе заявляли, что преступная схема была организована заместителем акима Султанбековым и руководителем "Астана LRT" Арданом при пособничестве иностранных и казахстанских компаний. Оба объявлены в международный розыск.

Ардан руководил "Астана LRT" с 2014 по 2017 год. По данным Антикора, он покинул страну до выявления факта хищения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:23
Где деньги?
 
 

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