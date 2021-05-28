Ученые назвали три напитка, которые смогут подавить коронавирус

Это не сомнительные рецепты из WhatsApp, а мнение немецких ученых, которые ищут природные средства защиты от коронавируса. О трех таких компонентах рассказывает ресурс bioRxiv.



Не уповая только химический синтез и биохимию, специалисты ищут способы победить коронавирус с помощью натуральных продуктов. Среди претендентов на звание эффективного средства против COVID-19 наибольшие баллы набрали следующие напитки:



- сок черноплодной рябины;

- гранатовый сок;

- зеленый чай.



Отмечается, что для эффективной борьбы с коронавирусом вышеуказанные напитки нужно не пить, а полоскать ими ротовую полость. Напомним, еще в апреле британские, африканские и американские ученые заверили — гигиена полости рта значительно повышает шансы выздоровления от КВИ.



Многообещающие результаты в исследовании показал сок черноплодной рябины — он может подавить влияние коронавируса на 96%. Помимо этого, напиток полезен и против гриппа.



Эксперты отметили, что напитки обладают вирулицидной активностью – это способность химических соединений делать вирусы неактивными (похожими свойствами обладают антисептические средства). В напитках содержится больше количество растительных полифенолов.



Для профилактики от коронавируса ученые советуют просто ополаскивать ротовую полость указанными напитками, тем более, что вирусы в первую очередь поражают носоглотку и ротоглотку.