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Ученые назвали три напитка, которые смогут подавить коронавирус

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:49
Ученые назвали три напитка, которые смогут подавить коронавирус
Фото: Повар.ру
Это не сомнительные рецепты из WhatsApp, а мнение немецких ученых, которые ищут природные средства защиты от коронавируса. О трех таких компонентах рассказывает ресурс bioRxiv.

Не уповая только химический синтез и биохимию, специалисты ищут способы победить коронавирус с помощью натуральных продуктов. Среди претендентов на звание эффективного средства против COVID-19 наибольшие баллы набрали следующие напитки:

- сок черноплодной рябины;
- гранатовый сок;
- зеленый чай.

Отмечается, что для эффективной борьбы с коронавирусом вышеуказанные напитки нужно не пить, а полоскать ими ротовую полость. Напомним, еще в апреле британские, африканские и американские ученые заверили — гигиена полости рта значительно повышает шансы выздоровления от КВИ.

Многообещающие результаты в исследовании показал сок черноплодной рябины — он может подавить влияние коронавируса на 96%. Помимо этого, напиток полезен и против гриппа.

Эксперты отметили, что напитки обладают вирулицидной активностью – это способность химических соединений делать вирусы неактивными (похожими свойствами обладают антисептические средства). В напитках содержится больше количество растительных полифенолов.

Для профилактики от коронавируса ученые советуют просто ополаскивать ротовую полость указанными напитками, тем более, что вирусы в первую очередь поражают носоглотку и ротоглотку.


Источник: liter.kz
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