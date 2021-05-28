Сборная Казахстана проиграла Канаде на чемпионате мира по хоккею

Наша сборная смогла отыграться с 0:2, но в результате проиграла Канаде со счетом 4:2, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sports.kz.



В пятом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла с командой Канады Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Бояркин); Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Шалапов-Данияр См., Шин-Шестаков-Старченко; Асетов-Орехов, Панюков-Данияр Сн.-Лихотников.



Первый период остался за канадцами, они сумели реализовать единственное большинство усилиями Эндрю Манджапане. Во втором закрепил успех канадцев Оуэн Пауэр, однако Никита Михайлис вернул казахстанцев в игру.



Что-то могло измениться в заключительной двадцатиминутке, где Михайлис на самом старте выровнял положение, однако Коул Перфетти вывел свою команду вперед, на этот раз окончательно.



Со счетом 4:2 канадцы выиграли у казахстанской команды.



Напомним, сборная Казахстана начала турнир победами в первом матче на чемпионате мира по хоккею в Риге. 23 мая казахстанцы выиграли у команды Латвии со счетом 3:2.



На следующий день сборная Казахстана сыграла против действующего чемпиона мира — команды Финляндии и победила со счетом 2:1.



Затем «всухую» проиграла США и сенсационно победила Германию.



Завтра, 29 мая, в 15:15 национальной сборной РК будет противостоять Италия.



Казахстан — Канада 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Шайбы:



0:1 — 06:03 Манджапане (Комтуа, Хенрик). В большинстве



0:2 — 21:01 Пауэр (Манджапане, Браун). В равенстве



1:2 — 24:30 Михайлис. В равенстве



2:2 — 41:31 Михайлис (Волк, Савицкий). В равенстве



2:3 — 47:40 Перфетти (Андерсон-Долан). В равенстве



Вратари: Шутов — Кемпер



Штраф: 10:2 (2:0, 8:2, 0:0).