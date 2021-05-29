Число выявленных заболеваний COVID-19 снизилось в Казахстане

28 мая в Казахстане выявили 1688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 27 мая было выявлено 1747 случаев.
сего в стране подтверждено 383 595 случаев, из них:
в Нур-Султане - 290; в Алматы - 252; в Шымкенте - 52; в Акмолинской области - 126; в Актюбинской области - 41; в Алматинской области - 102; в Атырауской области - 85; в ВКО - 92; в Жамбылской области - 28; в ЗКО - 99; в Карагандинской области - 260; в Костанайской области - 43; в Кызылординской области - 19; в Мангистауской области - 36; в Павлодарской области - 96; в СКО - 35; в Туркестанской области - 32.
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