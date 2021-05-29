Число выявленных заболеваний COVID-19 снизилось в Казахстане

28 мая в Казахстане выявили 1688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 27 мая было выявлено 1747 случаев.



сего в стране подтверждено 383 595 случаев, из них:



в Нур-Султане - 290;

в Алматы - 252;

в Шымкенте - 52;

в Акмолинской области - 126;

в Актюбинской области - 41;

в Алматинской области - 102;

в Атырауской области - 85;

в ВКО - 92;

в Жамбылской области - 28;

в ЗКО - 99;

в Карагандинской области - 260;

в Костанайской области - 43;

в Кызылординской области - 19;

в Мангистауской области - 36;

в Павлодарской области - 96;

в СКО - 35;

в Туркестанской области - 32.