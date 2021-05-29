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Ученые определили предел человеческой жизни

Просмотров:564 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Ученые определили предел человеческой жизни
Иллюстративное фото
Организм человека теряет способность к восстановлению к 120-150 годам, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

К такому выводу пришла группа международных ученых.

Процесс восстановления организма от стрессов в 40 лет занимает около двух недель, а к 80 годам времени требуется больше. Но люди не доживают до 150 лет из-за болезней и других отклонений от привычных состояний, например, курения, передает слова одного из авторов исследования Тимофея Пыркова.

- Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое ... означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни челове, — отмечается в исследовании.

Некоторые напитки могут повлиять на продолжительность жизни. Ученые советуют пить зеленый чай, кофе, чайный гриб, разбавленный яблочный уксус с водой, красное вино. Последнее следует употреблять в умеренных количествах.


Источник: zakon.kz
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