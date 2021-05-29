Белоруссия прекратила поставки на Украину бензина А-95. Об этом 28 мая на своей страничке в Facebook сообщил директор украинской консалтинговой группы "А-95" Cергей Куюн, передает информационно-новостное издание monavista.ru.



По словам Куюна, на Украине на белорусский бензин марки А-95 приходится до половины рынка. Поэтому, Белоруссия совершила ошибку, отказавшись поставлять свой товар на украинский рынок.



"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка", - написал директор украинской компании.



Теперь по мнению Куюна, украинским властям предстоит решить сложную задачу по поиску экспортеров бензина. С большой долей вероятности, топливо данной марки в будущем будет завозиться морем.



"Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - заявил Куюн.