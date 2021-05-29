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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Белоруссия прекратила поставки на Украину бензина А-95

Просмотров:694 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Белоруссия прекратила поставки на Украину бензина А-95
Фото pobenzinu.ru
Белоруссия прекратила поставки на Украину бензина А-95. Об этом 28 мая на своей страничке в Facebook сообщил директор украинской консалтинговой группы "А-95" Cергей Куюн, передает информационно-новостное издание monavista.ru.

По словам Куюна, на Украине на белорусский бензин марки А-95 приходится до половины рынка. Поэтому, Белоруссия совершила ошибку, отказавшись поставлять свой товар на украинский рынок.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка", - написал директор украинской компании.

Теперь по мнению Куюна, украинским властям предстоит решить сложную задачу по поиску экспортеров бензина. С большой долей вероятности, топливо данной марки в будущем будет завозиться морем.

"Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - заявил Куюн.


Источник: monavista.ru
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Комментарии ( 5 )

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  • sergei 66
  • elek
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:35
"Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем",

Да ладно, опыт есть же. Африканский уголь и газ из США. В Европе можно бензин взять, декоммунизированный, с ароматами свободы, все везде есть, что не так теперь?? -)))
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 10:45
bazar очень много прозомбированных, пропаганда качественно мозги обрабатывает, они короче смотрят на белое и утверждают что это чёрное, так им по телевизору говорят suicide
 
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 Kz001 (Посетители) Сегодня, 10:38
Лукашенко политический труп.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 09:51
-Давай еще по одной выпьем и пойдем москалей бить.
-А если они нас?
А нас-то за что?
Досанкционировались украинцы, а теперь спрашивают, а нас-то за что?
 
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  • Kz001
 chrome (Посетители) Сегодня, 09:37
Скоро нам начнут рассказывать сказки, как белорусы наказали Европу прекратив поставки калийных удобрений туда)))
 
 

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