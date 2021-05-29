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«Чувствую себя служанкой»: северянку шокировали обязанности невесток в южных семьях

Просмотров:412 Опубликовано: Сегодня, 11:25
«Чувствую себя служанкой»: северянку шокировали обязанности невесток в южных семьях
Иллюстративное фото
Казахстанка по имени Сая три года назад вышла замуж. Девушка родилась и выросла в Петропавловске, супруг родом из Туркестана. Невестка до сих пор не может привыкнуть к южным традициям, передает Azattyq Rýhy.

Сая познакомилась со своим будущим мужем в столице. Тогда молодые люди учились в одном университете и встречались несколько лет. На последнем курсе Талгат сделал предложение, а после вручения дипломов влюбленные сыграли свадьбу.

Родные парня относились к Сае доброжелательно и учили ее, как нужно вести хозяйство.

«Сначала мои родители, конечно, беспокоились за меня. Особенно мама часто говорила о местных традициях и об обязанностях невесток в южных семьях. Тогда я была уверена, что у нас с Талгатом все будет по-другому. Я не хотела отказываться от него. К тому же в Туркестане мы быстро смогли найти работу, живем вместе с родными мужа», – говорит молодая женщина.

После свадьбы начались будни. Каждый день приходили гости и поздравляли молодых. Сае приходилось накрывать дастархан и убирать за ними. В обычные дни дел по дому тоже всегда хватает. Невестка не успевает их делать. После работы она готовит ужин, убирается на кухне и делает заготовки на завтрашний день.

Несмотря на старания, угодить свекрови у Саи не получается.

«Отдохнуть и выспаться в выходные нереально. В эти дни дел гораздо больше. Обычно затеваем генеральную уборку и готовим торжественный ужин. Стирку тоже никто не отменял. К тому же могут прийти гости. Меня удивляет, что родственники приезжают, не предупредив, в северных областях так не принято. Дома постоянно хожу в платке и каждое утро кланяюсь родителям Талгата», – делится Сая.

В прошлом году они стали родителями. С появлением ребенка забот у молодой женщины стало еще больше. Малыш отнимает много сил, благо, свекровь помогает. Сая признается, что мечтает выспаться и сходить в салон красоты. У нее нет времени ухаживать за собой и радовать себя косметическими процедурами.

«Южане неуважительно относятся к невесткам. Я поняла это за три года замужества. Я не люблю ходить в гости к родственникам мужа. Там приходится работать еще больше. Накрываешь дастархан и моешь посуду. Никто за стол не приглашает. Конечно, я жаловалась мужу, но Талгат просит терпеть ради него. Однако сил у меня уже нет», – признается женщина.

Сая мечтает с семьей переехать в столицу или в родной город. Уговорить супруга у нее пока не получается.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 12:38
Надо жить отдельно от родителей!
 
 

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