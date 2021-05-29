Обманувшую казахстанских дольщиков на 2 миллиарда задержали в Санкт-Петербурге

Полиция Нур-Султана совместно с коллегами из уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали 39-летнюю женщину, которая была объявлена в международный розыск, передает Tengrinews.kz.
"Женщина скрывалась от уголовного преследования с октября 2019 года и обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания в городе Санкт-Петербурге Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.
Согласно Минской конвенции в отношении подозреваемой решается вопрос об экстрадиции в Казахстан. Сообщается, что, прячась от полиции, подозреваемая постоянно меняла место жительства в разных регионах России. Сменяла свою внешность и проживала на съемных квартирах. Связь с родными поддерживала через знакомых и доверенных лиц.
"Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемая зарегистрировала жилищно-строительный кооператив "Женис Астана Премиум" для строительства многоквартирного дома "Талисман" в Нур-Султане. С этой целью она стала привлекать инвесторов. В результате введения в состав ЖСК новых членов и получения паевых взносов, задержанная собрала от людей значительную сумму, которую фактически присвоила, так как жилой дом не был построен и средств на продолжение строительства не имелось", - указали в сообщении полиции.
Средний размер полученных от граждан и присвоенных денежных средств, по подсчетам, составляет около двух миллиардов тенге. Обманутые дольщики с коллективным заявлением обратились в Департамент полиции Нур-Султана. За присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере в отношении лже-председателя ЖСК в сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело.
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