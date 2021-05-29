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Скандал в Минобороны: задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана

Просмотров:876 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Скандал в Минобороны: задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана
Иллюстративное фото
Задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана полковник Асылбек Сатвалдинов. Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в пресс-службе министерства обороны.

«Правоохранительными органами 28 мая 2021 года был задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Асылбек Сатвалдинов», - сообщили в ведомстве.

По информации СМИ, его подозревают в «злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств в ходе премирования и незаконного сбора денежного довольствия с военнослужащих». Общая сумма премии - свыше 10 миллионов тенге, отмечает портал Orda.kz.

На работе и дома у Сатвалдинова проводят обыски.

Кроме того, в совершении преступления подозревается и начальник финансовой службы подполковник Джарбулова, сообщают СМИ.

В министерстве обороны дополнительно сообщили лишь, что полковник Асылбек Сатвалдинов по службе характеризуется положительно.

Отметим, что в январе 2021 года министр обороны Нурлан Ермекбаев поставил перед своими подчиненными не допустить ни одного факта коррупции.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
  • касым
 Expert (Посетители) Сегодня, 16:04
ещё бы целый начальник тыла ВС РК по службе отрицательно характеризовался! они все у нас образцовые пока не посадят...
 
 

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