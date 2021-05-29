Скандал в Минобороны: задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана

Задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана полковник Асылбек Сатвалдинов. Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в пресс-службе министерства обороны.



«Правоохранительными органами 28 мая 2021 года был задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Асылбек Сатвалдинов», - сообщили в ведомстве.



По информации СМИ, его подозревают в «злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств в ходе премирования и незаконного сбора денежного довольствия с военнослужащих». Общая сумма премии - свыше 10 миллионов тенге, отмечает портал Orda.kz.



На работе и дома у Сатвалдинова проводят обыски.



Кроме того, в совершении преступления подозревается и начальник финансовой службы подполковник Джарбулова, сообщают СМИ.



В министерстве обороны дополнительно сообщили лишь, что полковник Асылбек Сатвалдинов по службе характеризуется положительно.



Отметим, что в январе 2021 года министр обороны Нурлан Ермекбаев поставил перед своими подчиненными не допустить ни одного факта коррупции.