Скандал в Минобороны: задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана

Задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана полковник Асылбек Сатвалдинов. Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в пресс-службе министерства обороны.
«Правоохранительными органами 28 мая 2021 года был задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Асылбек Сатвалдинов», - сообщили в ведомстве.
По информации СМИ, его подозревают в «злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств в ходе премирования и незаконного сбора денежного довольствия с военнослужащих». Общая сумма премии - свыше 10 миллионов тенге, отмечает портал Orda.kz.
На работе и дома у Сатвалдинова проводят обыски.
Кроме того, в совершении преступления подозревается и начальник финансовой службы подполковник Джарбулова, сообщают СМИ.
В министерстве обороны дополнительно сообщили лишь, что полковник Асылбек Сатвалдинов по службе характеризуется положительно.
Отметим, что в январе 2021 года министр обороны Нурлан Ермекбаев поставил перед своими подчиненными не допустить ни одного факта коррупции.
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