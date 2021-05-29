Шымкентцы не дали феминисткам провести собрание и прогнали их силой

Толпа мужчин потребовала, чтобы они не проводили встречу своих сторонниц.В Шымкенте активистки НПО «Казахстанская феминистская инициатива «Феминита» планировали провести встречу со своими сторонницами в Шымкенте, передает Azattyq Rýhy.Однако мероприятие было сорвано: в назначенное место пришли десятки мужчин и потребовали прекратить собрание. Видео появилось в Сети.«Выходите, выходите, давайте уезжайте из Шымкента», – скандирует один из мужчин.На месте присутствовал полицейский. Сначала он говорил с организаторами, а в какой-то момент схватил их и потащил в машину.«Мужчины, помогайте, помогайте, пусть уходят. Погон сорвала!» – слышен голос за кадром.Несмотря на сопротивление, женщин посадили в гражданский автомобиль.Редакция AR обратилась за комментарием в Департамент полиции Шымкента.