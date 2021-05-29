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Шымкентцы не дали феминисткам провести собрание и прогнали их силой

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Шымкентцы не дали феминисткам провести собрание и прогнали их силой
Иллюстративное фото
Толпа мужчин потребовала, чтобы они не проводили встречу своих сторонниц.

В Шымкенте активистки НПО «Казахстанская феминистская инициатива «Феминита» планировали провести встречу со своими сторонницами в Шымкенте, передает Azattyq Rýhy.

Однако мероприятие было сорвано: в назначенное место пришли десятки мужчин и потребовали прекратить собрание. Видео появилось в Сети.

«Выходите, выходите, давайте уезжайте из Шымкента», – скандирует один из мужчин.

На месте присутствовал полицейский. Сначала он говорил с организаторами, а в какой-то момент схватил их и потащил в машину.

«Мужчины, помогайте, помогайте, пусть уходят. Погон сорвала!» – слышен голос за кадром.

Несмотря на сопротивление, женщин посадили в гражданский автомобиль.

Редакция AR обратилась за комментарием в Департамент полиции Шымкента.



Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Исатай
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Kain-Livesy
  • Ирон
 GOAT (Посетители) Сегодня, 19:55
Жлобы! Безкультурная масса справилась с двумя женщинами!
Может ещё паранджу на них наденете? Ещё говорят. что у нас светское общество!
В Светском обществе мнение других людей принято учитывать!
 
 

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