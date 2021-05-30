Опубликованы ежесуточные данные о заболевших КВИ в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтвержден 385 144 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 216, в городе Алматы – 238, в городе Шымкенте – 49, в Акмолинской области – 100, в Актюбинской области – 52, в Алматинской области – 76, в Атырауской области – 64, в ВКО – 87, в Жамбылской области – 30, в ЗКО – 90, в Карагандинской области – 310, в Костанайской области – 41, в Кызылординской области – 17, в Мангистауской области – 52, в Павлодарской области – 80, в СКО – 25, в Туркестанской области – 22. ⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 670, в городе Алматы - 333, в городе Шымкенте - 279, в Акмолинской области - 212, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 102, в Атырауской области - 145, в ВКО - 84, в Жамбылской области - 10, в ЗКО - 89, в Карагандинской области - 318, в Костанайской области - 19, в Кызылординской области – 26, в Мангыстауской области - 51, в Павлодарской области - 70, в СКО - 16, в Туркестанской области - 35.
Всего в стране выздоровело 353 545 человек от COVID-19
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