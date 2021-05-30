Батыр Джукембаев потерпел первое поражение в карьере

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) провел бой против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (16-1, 16 КО), сообщает zakon.kz.
Они вышли на ринг в вечере бокса в Карсоне (США, штат Калифорния). Бой был рассчитан на двенадцать раундов и закончился, когда казахстанец не вышел на девятый раунд, в четвертом он побывал в нокдауне . Видео боя можно посмотреть ниже.
Таким образом, Матиас одержал 17 победу в своей профессиональной карьере, а Джукембаев потерпел первое поражение. Добавим, что этот поединок проходил в рамках мини-турнира, организованного Международной боксерской федерацией (IBF).
Победивший в этом бою Матиас теперь встретится с победителем второго "полуфинала": в нем сойдутся британский боксер Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) и аргентинец Херемиас Понсе (27-0, 17 КО). Затем победители двух поединков сразятся между собой и определят официального претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.