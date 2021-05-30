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Стилист рассказал о главном тренде этого сезона

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:35
Стилист рассказал о главном тренде этого сезона
Иллюстративное фото
Индивидуальность на сегодняшний день является главным трендом в сфере моды, кроме того, сегодня при выборе одежды стоит отдавать предпочтение комфортным вещам, соответствующим настроению человека, рассказал стилист, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Самый главный тренд сегодня - это индивидуальность. Превыше всего становится идея быть собой и следовать своему стилю. Можно сказать, что сейчас основной тренд заключается в том, чтобы быть трендом", - главный стилист одного из крупнейших онлайн-ритейлеров Денис Петюк.

При этом стилист отметил два важных принципа этой тенденции - обращать внимание на то, чтобы в одежде было комфортно, и выбирать для себя те вещи, в которых человек сам себе нравится, чтобы они наиболее полно соответствовали ощущениям и настроению. Тем не менее, он выделил некоторые тренды, которые подойдут любому человеку на каждый день.

"Мне очень нравится, что в этом сезоне в моду вернулись туники - особенно выделяю туники-рубашки, удлиненные рубашки. Они отлично сочетаются как с широкими брюками и джинсами, так и с удлиненными шортами. Из аксессуаров к такой рубашке можно добавить пояс или поясную сумку", - добавил Петюк.

Он также отметил, что уже несколько сезонов подряд в моде остаются женские брючные костюмы. Еще один интересный тренд этого сезона, по мнению эксперта - розовый цвет всех вариаций: от яркого до пастельных оттенков, так как он позволяет создавать интересные образы в совершенно различных стилях.

"Конечно, стоит присматриваться к трендам и тенденциям в мире моды, но самое главное - это оставаться самим собой", - подытожил стилист.


Источник: tengrinews.kz
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