Стилист рассказал о главном тренде этого сезона

Индивидуальность на сегодняшний день является главным трендом в сфере моды, кроме того, сегодня при выборе одежды стоит отдавать предпочтение комфортным вещам, соответствующим настроению человека, рассказал стилист, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Самый главный тренд сегодня - это индивидуальность. Превыше всего становится идея быть собой и следовать своему стилю. Можно сказать, что сейчас основной тренд заключается в том, чтобы быть трендом", - главный стилист одного из крупнейших онлайн-ритейлеров Денис Петюк.



При этом стилист отметил два важных принципа этой тенденции - обращать внимание на то, чтобы в одежде было комфортно, и выбирать для себя те вещи, в которых человек сам себе нравится, чтобы они наиболее полно соответствовали ощущениям и настроению. Тем не менее, он выделил некоторые тренды, которые подойдут любому человеку на каждый день.



"Мне очень нравится, что в этом сезоне в моду вернулись туники - особенно выделяю туники-рубашки, удлиненные рубашки. Они отлично сочетаются как с широкими брюками и джинсами, так и с удлиненными шортами. Из аксессуаров к такой рубашке можно добавить пояс или поясную сумку", - добавил Петюк.



Он также отметил, что уже несколько сезонов подряд в моде остаются женские брючные костюмы. Еще один интересный тренд этого сезона, по мнению эксперта - розовый цвет всех вариаций: от яркого до пастельных оттенков, так как он позволяет создавать интересные образы в совершенно различных стилях.



"Конечно, стоит присматриваться к трендам и тенденциям в мире моды, но самое главное - это оставаться самим собой", - подытожил стилист.