Астероид размером с Эйфелеву башню пролетит мимо Земли 1 июня

1 июня мимо Земли пролетит астероид выше Эйфелевой башни. Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA относит этот астероид к потенциально опасным, но ожидается, что он благополучно пройдет мимо Земли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.



Астероид 2021 KT1 приблизится к Земле 1 июня примерно в 10:24 по Североамериканскому восточному времени (20:24 по времени Нур-Султана). Конечно, расстояние, на которое приблизится астероид к Земле, имеет космический масштаб. Ожидается, что 2021 KT1 пройдет мимо Земли на расстоянии около 7,2 миллиона километров.



Это примерно в 19 раз больше расстояния между Землей и Луной. Тем не менее, это считается близким приближением астероида. Когда астероид пролетит над Землей, он будет двигаться со скоростью около 64 тысяч километров в час. Диаметр астероида оценивается от 150 до 330 метров, что примерно равно размеру трех футбольных полей.



Центр изучения околоземных объектов опубликовал заявление, в котором говорится, что у землян гораздо больше шансов получить травмы в автокатастрофах, болезнях и других стихийных бедствиях, чем от астероида, сближающегося с Землей. Шансы столкновения невероятно малы, но они не равны нулю.