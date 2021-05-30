Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

В июне в Казахстане не отмечаются государственные праздники.



Отметим, что казахстанцев ждут 8 дней отдыха, выпадающих на субботу и воскресенье.



Так, выходные в июне намечаются на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 числа. 1 июня - Международный день защиты детей совпадает со вторником.



Добавим, что в июне отмечается ряд профессиональных праздников и значимых дат.



К примеру, 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов РК, 5 июня - День эколога, 7 июня - День работников антимонопольного органа, 23 июня отмечается День полиции.



Второе воскресенье июня является Днем работников легкой промышленности. Третье воскресенье - профессиональный праздник медицинских работников. 28 июня в Казахстане - День работников средств массовой информации.



