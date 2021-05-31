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Каково положение сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Каково положение сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной Казахстана на чемпионата мира в Риге. © wc2021.ligasy.kz
Сборной Казахстана по хоккею осталось провести заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Подопечные главного тренера сборной Казахстана Юрия Михайлиса сыграют 31 мая с командой Норвегии, которая уже лишилась шансов на место в плей-офф.

В свою очередь казахстанцы имеют хорошие шансы на выход из группы. Команда Михайлиса набрала десять очков в шести матчах и занимает третье место в группе В, откуда в плей-офф уже вышли Финляндия и США.

В предстоящем матче с норвежцами Казахстану необходимо побеждать в основное время, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф и не дожидаться результатов конкурентов.

Также на выход из группы претендуют Германия, Канада и Латвия - все они набрали по девять очков, но у немцев сыграно на один матч меньше. Матчи группового этапа завершатся 1 июня.

Напомним, на ЧМ-2021 по хоккею Казахстан одержал четыре победы - над Латвией, Финляндией, Германией и Италией, но уступил США и Канаде. Юрий Михайлис после матча с Канадой на чемпионате мира рассказал, что его подопечные могли переиграть соперника, который играл здорово. Тренер отметил, что ему "не стыдно" за команду.


Источник: Tengrinews.kz
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