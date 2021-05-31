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Правда или миф: можно ли снизить вред от курения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Правда или миф: можно ли снизить вред от курения
Фото из открытых источников
За первые месяцы 2021 года в Казахстане вырос спрос на сигареты. Помимо всем известного утверждения, что сигареты вредны, существует еще много представлений, связанных с курением. Разбираемся, какие из них мифы, а какие – правда.

Миф: Капля никотина убивает лошадь.

Правда: Капля в фармацевтике – примерно 0,05 миллиграмма, а в одной сигарете содержится от 0,1 до 1,5 миллиграмма никотина (то есть от 2 до 30 капель). Смертельная доза никотина для человека – около 0,5–1 грамма. Это примерно 50 пачек сигарет. Только вот основной источник вреда в сигарете не никотин, а смолы и продукты горения, образующиеся в табачном дыме.

Миф: Можно бросить в любой момент.

Правда: Лишь 5-7 процентов курильщиков могут бросить курить без помощи специалистов. Никотин стимулирует выброс дофамина – гормона удовольствия и нейромедиатора, который дарит чувства успеха и мотивации. Поэтому от привычки курить отказаться сложно.

Миф: Если бросить курить – растолстеешь.

Правда: Аппетит ненадолго усиливается после бросания, потому что вещества в сигарете блокируют нормальную выработку гормона аппетита, то есть просто подавляют чувство голода. Организму нужно время, чтобы перестроиться.

Миф: Использование вейпов так же вредно, как и курение сигарет.

Правда: Главная опасность курения – продукты горения сигареты, которые вдыхает курильщик. Это около 7000 химических элементов, 69 из которых опасны для здоровья. А альтернативные курению приборы тем и отличаются, что табак в них не горит, а нагревается, что сокращает количество вредных составляющих на 90 процентов.

Миф: Кальян безопаснее сигарет.

Правда: Сигарета выкуривается за 3–6 минут, сеанс кальяна может длиться до часа. В составе кальяна обычно тот же табак, с теми же вредными веществами. Последствия курения кальяна такие же неприятные: нарушение функции легких, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, рак.

Миф: Если куришь давно, то бросать уже поздно.

Правда: Никогда не поздно. Уже через несколько недель после последней сигареты улучшается кровообращение и восстанавливается функция легких, а уже через год риск развития ишемической болезни сердца снижается в два раза.

Как можно снизить вред от курения: В идеале – бросать курить, однако резкий отказ может казаться слишком сложным. Поэтому эксперты рекомендуют идти небольшими шагами, постепенно снижая вред. Например, уменьшать количество сигарет в день или переходить на бездымные альтернативы.


Источник: Tengrinews.kz
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